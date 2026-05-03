Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Čtvrtá Opava má po sobotní domácí remíze s Kroměříží na Táborsko čtyřbodovou ztrátu.
Na Žižkově kopal domácí tým v prvním poločase tři penalty. Tu první neproměnil, protože brankář Pastornický Proškovu střelu vyrazil. Místo toho poslal hosty do vedení Varačka, ještě v úvodním dějství ale Pražané brankami z dalších pokutových kopů ve 39. a 42. minutě otočili skóre. Tentokrát se nemýlili Ondrášek a Batioja. Po změně stran přidal pojistku střídající Obal.
Viktoria vyhrála po třech kolech, v nichž získala jediný bod, a na šestém místě má pětibodovou ztrátu na Artis, který drží druhou barážovou příčku. Jihočeši nebodovali po čtyřech zápasech.
Ostrava v souboji B-týmů zvítězila na hřišti Slavie 3:0. Rezervu Baníku po odchodu kouče Dvorníka k zachraňujícímu se prvoligovému týmu poprvé vedl trenér Pištěk. Výhru Slezanů zařídil dvěma trefami Škrkoň, třetí gól přidal Jaroň. Ostravský tým je už pět kol neporažený, z toho počtvrté zvítězil a drží se o bod za Žižkovem. Slavia po druhé porážce za sebou zůstala desátá.
39. Ondrášek
42. Batioja
71. Obal
31. Varačka
Kořán – M. Richter, Kejval, Divíšek, Ambler – Petrák, Batioja (C) – A. Toula (60. Obal), Hönig (76. Gembický), Prošek (87. Fišl) – Ondrášek (76. Patka).
Pastornický – Řezáč, Havel, P. Novák (C), Plachý – Barac, Polyák, Bláha (74. Voleský) – Varačka (63. J. Rezek), Matějka, Bello.
Sirotník – Janovský, Votava.
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, Heppner, Hák, Holiš.
68. Ambler
20. Pastornický, 41. Řemínek (tr. brankařů), 83. P. Novák
Rozhodčí: Starý – Pospíšil, Dorotík
Počet diváků: 1678
42. Škrkoň
51. Škrkoň
56. P. Jaroň
Petrenko – Okonkwo, Broukal, Chaluš – Piták (63. Cedergren), Srb (63. Szywala), Rajnoha, Kolísek (79. Palivec) – Pikolon (46. Naskos), Necid (C), Belžík (46. Kohout).
Hrubý – Sirotek, Nogha, Míček, Řeháček (79. Šehić) – Frýdl, Vlna (65. Okebugwu) – P. Jaroň (88. M. Bitta), Holaň (C), Dvořáček (79. Laine) – Škrkoň (65. Drozd).
Paar – Chima, Mikulanda, Teah, Michez, P. Ševčík.
Vavřík – Měkota, Simerský.
17. Belžík, 27. Kolísek, 50. Necid, 77. Rajnoha, 88. Naskos
Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 385