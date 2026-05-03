Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Autor:
  13:06
Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok před Artisem Brno, který už v pátek remizoval 1:1 v Prostějově.

Martin Pastornický, gólman Táborska | foto: ČTK

Čtvrtá Opava má po sobotní domácí remíze s Kroměříží na Táborsko čtyřbodovou ztrátu.

Na Žižkově kopal domácí tým v prvním poločase tři penalty. Tu první neproměnil, protože brankář Pastornický Proškovu střelu vyrazil. Místo toho poslal hosty do vedení Varačka, ještě v úvodním dějství ale Pražané brankami z dalších pokutových kopů ve 39. a 42. minutě otočili skóre. Tentokrát se nemýlili Ondrášek a Batioja. Po změně stran přidal pojistku střídající Obal.

Viktoria vyhrála po třech kolech, v nichž získala jediný bod, a na šestém místě má pětibodovou ztrátu na Artis, který drží druhou barážovou příčku. Jihočeši nebodovali po čtyřech zápasech.

Ostrava v souboji B-týmů zvítězila na hřišti Slavie 3:0. Rezervu Baníku po odchodu kouče Dvorníka k zachraňujícímu se prvoligovému týmu poprvé vedl trenér Pištěk. Výhru Slezanů zařídil dvěma trefami Škrkoň, třetí gól přidal Jaroň. Ostravský tým je už pět kol neporažený, z toho počtvrté zvítězil a drží se o bod za Žižkovem. Slavia po druhé porážce za sebou zůstala desátá.

Chance Národní Liga
26. kolo 3. 5. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 3:1 (2:1)
Góly:
39. Ondrášek
42. Batioja
71. Obal
Góly:
31. Varačka
Sestavy:
Kořán – M. Richter, Kejval, Divíšek, Ambler – Petrák, Batioja (C) – A. Toula (60. Obal), Hönig (76. Gembický), Prošek (87. Fišl) – Ondrášek (76. Patka).
Sestavy:
Pastornický – Řezáč, Havel, P. Novák (C), Plachý – Barac, Polyák, Bláha (74. Voleský) – Varačka (63. J. Rezek), Matějka, Bello.
Náhradníci:
Sirotník – Janovský, Votava.
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, Heppner, Hák, Holiš.
Žluté karty:
68. Ambler
Žluté karty:
20. Pastornický, 41. Řemínek (tr. brankařů), 83. P. Novák

Rozhodčí: Starý – Pospíšil, Dorotík

Počet diváků: 1678

Chance Národní Liga
26. kolo 3. 5. 2026 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
42. Škrkoň
51. Škrkoň
56. P. Jaroň
Sestavy:
Petrenko – Okonkwo, Broukal, Chaluš – Piták (63. Cedergren), Srb (63. Szywala), Rajnoha, Kolísek (79. Palivec) – Pikolon (46. Naskos), Necid (C), Belžík (46. Kohout).
Sestavy:
Hrubý – Sirotek, Nogha, Míček, Řeháček (79. Šehić) – Frýdl, Vlna (65. Okebugwu) – P. Jaroň (88. M. Bitta), Holaň (C), Dvořáček (79. Laine) – Škrkoň (65. Drozd).
Náhradníci:
Paar – Chima, Mikulanda, Teah, Michez, P. Ševčík.
Náhradníci:
Vavřík – Měkota, Simerský.
Žluté karty:
17. Belžík, 27. Kolísek, 50. Necid, 77. Rajnoha, 88. Naskos
Žluté karty:

Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 385

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

27. kolo

Kompletní los

26. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 26 22 2 2 55:19 68
2. FC SILON TáborskoTáborsko 26 14 5 7 44:29 47
3. SK Artis BrnoArtis Brno 26 13 7 6 42:32 46
4. Slezský FC OpavaOpava 26 11 10 5 41:26 43
5. FK PříbramPříbram 26 12 5 9 27:28 41
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 26 12 5 9 35:39 41
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 26 12 4 10 41:35 40
8. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 26 12 3 11 46:40 39
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 26 9 8 9 36:28 35
10. SK Slavia Praha BSlavia B 26 9 5 12 36:37 32
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 26 9 3 14 25:35 30
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 26 8 3 15 24:40 27
13. MFK ChrudimChrudim 26 6 8 12 32:46 26
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 26 5 10 11 28:37 25
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 26 4 8 14 25:35 20
16. AC Sparta Praha BSparta B 26 5 4 17 19:50 19

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Teplice - Slovácko 1:0, domácí tým posílá do vedení Mareček

Sledujeme online
John Auta (vlevo) v dresu Teplic stíhá Daniela Tetoura ze Slovácka.

Na závěr základní části prohráli důležitý zápas s Duklou, teď to fotbalisté Slovácka chtějí odčinit. Na úvod skupiny o záchranu hrají proti Teplicím. Utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete...

3. května 2026  13:14

Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti...

Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok...

3. května 2026  13:06

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži,...

3. května 2026  7:30

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalisté Porta po čtyřech letech slaví zisk titulu. Za sezonu dostali jen 15 gólů

Hráči Porta slaví zisk portugalského titulu.

Fotbalisté Porta po čtyřech letech ovládli portugalskou ligu. Po sobotním vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alvercou (1:0) mají devítibodový náskok na druhou Benficu Lisabon. Oběma týmům...

2. května 2026  23:42

Slovan Bratislava je poosmé v řadě vítěz slovenské ligy. Kmotrík: Musíme být kritičtí

Euforie v Bratislavě. Klubový boss Ivan Kmotrík mladší objímá jednu z hvězd...

Fotbalisté Slovanu Bratislava získali poosmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili v sobotu večer domácí výhrou 1:0 nad druhou Dunajskou Stredou. Tým z hlavního slovenského města získal...

2. května 2026  22:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.