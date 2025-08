Poslední ránu jeho mužstvo dostalo na trávníku ústeckého nováčka, domácí mazáci dali junákům lekci. Nechali je hrát, sbírali jim ve středu pole míče, třikrát udeřili a vyhráli 3:0.

„Rozhodla vysoká efektivita domácích, která je provází od začátku sezony. Vytěžili z minima maximum, a to nemyslím ve špatném,“ pronesl Loučka. „Ústí se po prvním gólu nemuselo nikam hnát. Mají natolik zkušený tým, že vědí, jak už to uhrát.“

Ústecký trenér Svatopluk Habanec taky soupeře chválil: „Velice fotbalový tým mladých sparťanů nám ukázal, že takhle se hraje o držení míče, o pozice na hřišti.“

Výsledkem však bylo nula bodů, a tak jediné tři naskočily Spartě na konto v nedávném derby. Na žižkovském stadionu, kde je na zápasy doma, vyhrála před víc než dvěma tisícovkami fanoušků nad Slavií 1:0 díky gólu ghanského obránce Ivana Mensaha.

„Vítězství po prvních dvou kolech nám přišlo vhod. A že bylo zrovna nad Slavií, bylo speciální. Neříkám, že ne. Ovšem to už je všechno zapomenuté,“ mávl rukou Loučka po čtvrtém kole soutěže. „Začátek je pro nás všechny složitější, ale máme nějakou cestu a my z ní neslezeme. Z hlediska výsledků je vstup do soutěže špatný, z hlediska herního projevu to není ideální. Zdaleka nejsme tam, kde bychom chtěli být.“

Loni sparťanská rezerva obsadila páté místo s bilancí 10 výher, 10 remíz, 10 porážek. Šest bodů ji dělilo od baráže, do které by ovšem stejně nesměla, osm od sestupu. Kádr se tradičně obměnil, cíle prý zůstaly.

Adam Čičovský z Ústí a Jan Feit ze Sparty.

„Jsou podobné jako v předchozích sezonách,“ zvěstoval Loučka na klubovém webu, než nový ročník odstartoval. „Jsme trochu taková šedá zóna – stále budujeme a vychováváme nové hráče, zároveň už ale chceme vyhrávat každé utkání. Velký a zásadní rozdíl oproti loňským sezonám je ten, že jsme sice stále mladý tým, ale máme také spoustu hráčů, kteří mají s druhou ligou poměrně velké zkušenosti. Já očekávám, že se to od prvního kola projeví.“

Zatím až tolik ne, ale času je ještě dost. A možná vypomůžou i hráči z áčka, byť ne v zásadním množství.

„Jakou máme dohodu s trenérem Priskem? Chce se mi říct žádnou, ale zase bych nerad, aby to vypadalo, že jsme od áčka nějak odstřihnutí,“ zamyslel se Loučka po utkání v Ústí nad Labem. „My prostě připravujeme naše mužstvo, naše hráče, že jdou o víkendu nebo v anglickém týdnu hrát zápas, a pakliže pan Priske a realizační tým áčka rozhodne, že nám někoho bude chtít poslat, tak ho pošle. To je vlastně naše dohoda. V našem případě se nestane, že pošle víc než jednoho dva hráče.“

Dánského navrátilce Briana Priskeho poznal Loučka už jako jeho asistent. „Od prvního dne naše spolupráce funguje tak, jak fungovala po celou dobu, když tady byl poprvé. Je fantastická a na vysoké úrovni,“ líčil trenér béčka v přípravném období. „Mluvíme spolu a sledujeme se.“

Sledovaná je i druhá liga celkově díky hladovým celkům z Brna, osvěžujícímu nováčkovi z Ústí, ambicióznímu Táborsku nebo Opavě, která má silné fanouškovské podhoubí. „I ve druhé lize se investuje ze všech stran. Doufám, že se zlepší i herní projev a filozofie klubů.“

Přispět k tomu chce také Loučka a jeho mladá sparťanská parta.