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Fotbalisté Opavy měli přesilovku, ale v Kroměříži jen remizovali 2:2

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  20:25

Opavský útočník Peter Juritka při pokusu o střelu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté Opavy v 8. kole druhé ligy v přesilovce pouze remizovali v Kroměříži 2:2. Slezané v početní převaze inkasovali a aspoň bod zachránili až gólem v poslední minutě nastavení.

Smírně skončilo i druhé sobotní utkání, nováček z České Lípy remizoval s přemožitelem Sigmy Olomouc z domácího poháru Prostějovem bez branek.

Opava neprožívá ideální vstup do sezony, z dosavadních osmi kol jen jednou zvítězila. V Kroměříži sice ztratila poločasové vedení, ale od 68. minuty hrála v přesilovce po vyloučení domácího Bartolomeua.

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O deset minut později nicméně kroměřížský Kulíšek s přehledem proměnil penaltu a Slezané museli vzít zavděk remízou, kterou jim z dorážky ve třetí minutě nastavení zařídil Srubek. Hanákům těsně unikla druhá výhra v druholigové sezoně a zůstali na předposledním místě neúplné tabulky.

Také ve druhém utkání udělil rozhodčí červenou kartu. Česká Lípa dohrávala v deseti od 81. minuty, Prostějov se ale v krátké přesilovce neprosadil. Hanáci přitom v týdnu dali dvě branky v poháru ligové Olomouci, kterou vyřadili v penaltovém rozstřelu. Prostějov je v tabulce dvanáctý, Česká Lípa o příčku výše.

Chance Národní Liga
8. kolo 12. 9. 2026 17:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 2:2 (0:1)
Góly:
63. Hais
78. Kulíšek
Góly:
14. Juritka
90+3. Srubek
Sestavy:
Vajner – Čelůstka, Dočkal, Hais (81. Žák), Hlinka (C), Holík (90. Moučka), Koryčan, Kubr (66. Ovesný), Kudela (66. Bartolomeu), Kulíšek, D. Polák (46. Kříž).
Sestavy:
Ciupa – Aidara, Čejka (60. B. Sy), Helešic, Janoščín (C) (90. Bránecký), Juritka (90. Turanjanin), Lacík (60. Owusu), Lehoczki, M. Novák (79. Štěpánek), Srubek, Zálešák.
Náhradníci:
J. Dostál – Němeček, D. Polášek, Toman, Zavadil, Mikula.
Náhradníci:
Grigar, Jovanoski – Brož, Múdry.
Žluté karty:
3. D. Polák, 77. Vajner
Žluté karty:
88. Srubek
Červené karty:
68. Bartolomeu
Červené karty:

Rozhodčí: Radina – Hájek, Lakomý

Chance Národní Liga
8. kolo 12. 9. 2026 14:00
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 0:0 (0:0)
Sestavy:
R. Novák – Zouhar, Kouřil (C), Matys (76. Vostřel), Šuta (64. Ondráček) – Haitl (76. Schön), Blecha, Dudl (84. Žežulka), D. Mašek – Káža – Červenka (64. Šimon).
Sestavy:
Kerl – Surzyn, Endl, Šindelář, Š. Polášek (46. Dziuba) – Halda, M. Polášek, Jalovičor (76. Kejř) – Černák (80. Binar), Koudelka (C) (64. Voleský), Okeke (46. Matoušek I).
Náhradníci:
Vliegen – L. Dufek, Edeh, Michl, Slanina, Vencl.
Náhradníci:
Mikulec – Bauer, Fišer, Zapletal.
Žluté karty:
75. D. Mašek
Žluté karty:
30. Š. Polášek, 54. Dziuba, 75. Černák, 90+4. Matoušek I
Červené karty:
81. D. Mašek
Červené karty:

Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, D. Beneš

Počet diváků: 659

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Trnava vs. FC KošiceFotbal - 8. kolo - 12. 9. 2026:Trnava vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.70
  • 3.60
  • 4.80
Bergamo vs. CagliariFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Bergamo vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.70
  • 3.70
  • 5.00
Paris FC vs. LyonFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Paris FC vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.50
  • 2.80
Le Havre vs. AngersFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Le Havre vs. Angers //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.40
  • 2.90
Auxerre vs. NiceFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Auxerre vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.20
  • 2.50
Lorient vs. ToulouseFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Lorient vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 3.40
  • 3.00
Program a výsledky
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Výsledky

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