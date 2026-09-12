Smírně skončilo i druhé sobotní utkání, nováček z České Lípy remizoval s přemožitelem Sigmy Olomouc z domácího poháru Prostějovem bez branek.
Opava neprožívá ideální vstup do sezony, z dosavadních osmi kol jen jednou zvítězila. V Kroměříži sice ztratila poločasové vedení, ale od 68. minuty hrála v přesilovce po vyloučení domácího Bartolomeua.
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O deset minut později nicméně kroměřížský Kulíšek s přehledem proměnil penaltu a Slezané museli vzít zavděk remízou, kterou jim z dorážky ve třetí minutě nastavení zařídil Srubek. Hanákům těsně unikla druhá výhra v druholigové sezoně a zůstali na předposledním místě neúplné tabulky.
Také ve druhém utkání udělil rozhodčí červenou kartu. Česká Lípa dohrávala v deseti od 81. minuty, Prostějov se ale v krátké přesilovce neprosadil. Hanáci přitom v týdnu dali dvě branky v poháru ligové Olomouci, kterou vyřadili v penaltovém rozstřelu. Prostějov je v tabulce dvanáctý, Česká Lípa o příčku výše.
63. Hais
78. Kulíšek
14. Juritka
90+3. Srubek
Vajner – Čelůstka, Dočkal, Hais (81. Žák), Hlinka (C), Holík (90. Moučka), Koryčan, Kubr (66. Ovesný), Kudela (66. Bartolomeu), Kulíšek, D. Polák (46. Kříž).
Ciupa – Aidara, Čejka (60. B. Sy), Helešic, Janoščín (C) (90. Bránecký), Juritka (90. Turanjanin), Lacík (60. Owusu), Lehoczki, M. Novák (79. Štěpánek), Srubek, Zálešák.
J. Dostál – Němeček, D. Polášek, Toman, Zavadil, Mikula.
Grigar, Jovanoski – Brož, Múdry.
3. D. Polák, 77. Vajner
88. Srubek
68. Bartolomeu
Rozhodčí: Radina – Hájek, Lakomý
R. Novák – Zouhar, Kouřil (C), Matys (76. Vostřel), Šuta (64. Ondráček) – Haitl (76. Schön), Blecha, Dudl (84. Žežulka), D. Mašek – Káža – Červenka (64. Šimon).
Kerl – Surzyn, Endl, Šindelář, Š. Polášek (46. Dziuba) – Halda, M. Polášek, Jalovičor (76. Kejř) – Černák (80. Binar), Koudelka (C) (64. Voleský), Okeke (46. Matoušek I).
Vliegen – L. Dufek, Edeh, Michl, Slanina, Vencl.
Mikulec – Bauer, Fišer, Zapletal.
75. D. Mašek
30. Š. Polášek, 54. Dziuba, 75. Černák, 90+4. Matoušek I
81. D. Mašek
Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, D. Beneš
Počet diváků: 659