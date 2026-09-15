Liberec si v MOL Cupu poradil s Vlašimí 2:0, obě branky dali hosté v první půli

Fotbalisté Liberce poprvé od roku 2023 postoupili do osmifinále MOL Cupu.
Liberec v předchozích dvou sezonách ve 3. kole překvapivě vypadl s outsiderem z nižší soutěže, tentokrát ale roli favorita s přehledem zvládl. Po vyrovnaném úvodu poslal ve 26. minutě Bužek do úniku Hodouše a ten sám před vlašimským gólmanem nezaváhal.
Chvíli před pauzou přidali Severočeši pojistku, po rohovém kopu si domácí Hájek srazil míč do vlastní sítě. Druhý celek prvoligové tabulky potvrdil dobrou formu a připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě.
26. Hodouš
44. Hájek (vla.)
Kořán – Jindra, Dufek, Záviška (C), Hájek, L. Musil, Pikolon, Teterja, Říha, Ahmed, Kane
Koubek (C) – Mikula, Hodouš, Mašek, Stránský, Drakpe, Lexa, Bužek, Juliš, Kayondo, Baboula
Kotek, Kone, Hodek, Kurka, Hrubeš, Mane, Dub, Dordić, Budil, Kulhánek, Naskos
J. Musil, Basiladze, Zyba, Koželuh, Kušej, Dulay, Mikulenka, Faye, Rus, Marsetić
24. Hájek, 37. Dufek
54. Drakpe
Rozhodčí: Černý – Pečenka, Cichra
Počet diváků: 905