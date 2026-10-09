Fotbalisté Ústí doma zaváhali s Opavou, druhou ligu vede Karviná

Jediný gól v duelu Táborska s Karvinou vstřelil v 65. minutě Kronus. Slezané vyhráli druhé kolo po sobě a třetí z posledních čtyř. Venku ve druhé lize zvítězili po dvou prohrách. Jihočeši čekají na plný bodový zisk pět kol a jsou osmí.
Ústí nad Labem doma po úvodním dějství prohrávalo 0:3. Postupně se za Opavu prosadili Štěpánek, Juritka a Novák. Střídající Bzura a Diarra po změně stran krátce po sobě dostali domácí na dostřel, hosté ale těsný náskok udrželi. Severočeši nevyhráli tři z minulých čtyř kol, Opava naplno bodovala podruhé za sebou a posunula se na devátou pozici.
Jihlava si v závěru první půle vypracovala dvoubrankové vedení zásluhou Štětky a Omotoyeho, jenže po přestávce o něj přišla. Nejprve snížil Koudelka a po něm se prosadil další příchozí hráč z lavičky Alijagič. Vysočina ztratila body po třech vítězných kolech, nevyužila možnost poskočit na druhou příčku neúplné tabulky a je čtvrtá. Hanáci počtvrté za sebou remizovali a s šesti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ soutěže. Od sestupových míst je dělí dva body.
Vlašim uspěla na půdě rezervního mužstva Slavie po dvou trefách Dufka, které si rozdělil do obou poločasů. Středočeši vyhráli tři z posledních čtyř kol a náleží jim pátá pozice, Pražané nezvítězili pětkrát v řadě, potřetí za sebou prohráli a jsou sedmí. Zápas byl pikantní pro hostující trenéra Střihavku, jenž dříve „béčko“ Slavie vedl.
65. Kronus
Pastornický – Plachý, Havel (C), Heppner (80. Juzvak), Nikl – Bláha, Šplíchal (76. L. Hruška), Kateřiňák (80. Toula), Varačka (76. Miška), J. Rezek – Matějka.
Lapeš – Markovič, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (71. Bello) – Breite – Kronus (88. Muhammad), Čičovský, Condé, Selnar (90+3. Chytrý) – Míšek.
Kerbach – Zeronik, Barac, Řezáč.
Vodička – Lawali, Kone, Samko, Hamza, Praleika, Pira.
44. Heppner, 49. Šplíchal, 65. Kateřiňák
27. Fleišman, 54. Condé
Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník
Počet diváků: 1612
42. Štětka
45. Omotoye
57. Koudelka
84. Alijagić
Slavata – Štrakl (74. Haala), Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Křehlík (74. Moudrý), Labaran (90. Křivánek), Sambou – Omotoye.
Kerl – J. Kadlec (46. Dziuba), Ušijama (67. Surzyn), Šindelář (C), Endl, Š. Polášek (82. Bauer) – Jalovičor (46. Koudelka), M. Polášek, Matoušek I – Černák (67. Alijagić), Voleský (46. Okeke).
Mastný – Hošek, Alkasim, Sinanaj, Šelicha, Mokrovics, Odekunle, Usman.
Mikulec – M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
55. Křehlík
63. Koudelka, 70. Dziuba
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Rosický
Počet diváků: 676
69. Bzura
71. Diarra
4. Štěpánek
32. Juritka
41. M. Novák
Holý – Březina, Peterka /K/, Yaméogo – Goj, Richter (46. Bzura), Kott, Idumbo (46. Diarra) – Černý (46. Osaghae), Moulis (68. Simons), Do Marcolino.
Ciupa – Zálešák, Lehoczki /K/, Aidara, Helešic – Štěpánek, Novák – Čejka (73. Turanjanin), Lacík (59. Owusu), Múdry (86. Krch) – Juritka (86. Sy).
Němec, Růžička – Mráz, Rudenkij, Bartuška.
Jovanoski – Diao, Bránecký.
48. Kott, 49. Do Marcolino, 63. Peterka, 89. Simons, 90+1. Goj
79. Štěpánek
Rozhodčí: Bohata – Kříž, Šůma
Počet diváků: 1587
25. J. Dufek
52. J. Dufek
A. Rezek – Mervard, Suchý (C) (61. Cedergren), Compaoré – Szywala (61. Behenský), Savović, Mikulanda (68. Palaščák), Rajnoha, Palivec (77. Kohout) – Necid, Potměšil (61. Atta).
Kořán – Záviška, Kulhánek (C), F. Říha, Kurka – J. Hrubeš (67. Hájek), J. Dufek (78. Ahmed), Musil (82. Koné) – Hodek, Mané (67. Soukeník), Djordjić.
Petrenko – Teah.
Kotek – Jindra, Dub, Budil, Kane, Naskos.
40. Suchý, 59. Necid, 84. Cedergren
82. Hájek
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek
Počet diváků: 364