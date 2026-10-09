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Fotbalisté Ústí doma zaváhali s Opavou, druhou ligu vede Karviná

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  20:31

Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským Bojanem Dordičem. | foto: MAFRA

Fotbalisté Karviné zvítězili v 10. kole na hřišti Táborska 1:0 a v čele druhé ligy odskočili na rozdíl tří bodů Ústí nad Labem. Severočeši v souběžně hraném utkání podlehli doma po nepovedené první půli Opavě 2:3. Jihlava před vlastními diváky neudržela dvougólový náskok a s Prostějovem jen remizovala 2:2. Vlašim zdolala slávistický B-tým 2:0.

Jediný gól v duelu Táborska s Karvinou vstřelil v 65. minutě Kronus. Slezané vyhráli druhé kolo po sobě a třetí z posledních čtyř. Venku ve druhé lize zvítězili po dvou prohrách. Jihočeši čekají na plný bodový zisk pět kol a jsou osmí.

Ústí nad Labem doma po úvodním dějství prohrávalo 0:3. Postupně se za Opavu prosadili Štěpánek, Juritka a Novák. Střídající Bzura a Diarra po změně stran krátce po sobě dostali domácí na dostřel, hosté ale těsný náskok udrželi. Severočeši nevyhráli tři z minulých čtyř kol, Opava naplno bodovala podruhé za sebou a posunula se na devátou pozici.

Jihlava si v závěru první půle vypracovala dvoubrankové vedení zásluhou Štětky a Omotoyeho, jenže po přestávce o něj přišla. Nejprve snížil Koudelka a po něm se prosadil další příchozí hráč z lavičky Alijagič. Vysočina ztratila body po třech vítězných kolech, nevyužila možnost poskočit na druhou příčku neúplné tabulky a je čtvrtá. Hanáci počtvrté za sebou remizovali a s šesti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ soutěže. Od sestupových míst je dělí dva body.

Vlašim uspěla na půdě rezervního mužstva Slavie po dvou trefách Dufka, které si rozdělil do obou poločasů. Středočeši vyhráli tři z posledních čtyř kol a náleží jim pátá pozice, Pražané nezvítězili pětkrát v řadě, potřetí za sebou prohráli a jsou sedmí. Zápas byl pikantní pro hostující trenéra Střihavku, jenž dříve „béčko“ Slavie vedl.

Chance Národní Liga
10. kolo 9. 10. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : MFK Karviná MFK Karviná 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
65. Kronus
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel (C), Heppner (80. Juzvak), Nikl – Bláha, Šplíchal (76. L. Hruška), Kateřiňák (80. Toula), Varačka (76. Miška), J. Rezek – Matějka.
Sestavy:
Lapeš – Markovič, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (71. Bello) – Breite – Kronus (88. Muhammad), Čičovský, Condé, Selnar (90+3. Chytrý) – Míšek.
Náhradníci:
Kerbach – Zeronik, Barac, Řezáč.
Náhradníci:
Vodička – Lawali, Kone, Samko, Hamza, Praleika, Pira.
Žluté karty:
44. Heppner, 49. Šplíchal, 65. Kateřiňák
Žluté karty:
27. Fleišman, 54. Condé

Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník

Počet diváků: 1612

Chance Národní Liga
10. kolo 9. 10. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 2:2 (2:0)
Góly:
42. Štětka
45. Omotoye
Góly:
57. Koudelka
84. Alijagić
Sestavy:
Slavata – Štrakl (74. Haala), Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Křehlík (74. Moudrý), Labaran (90. Křivánek), Sambou – Omotoye.
Sestavy:
Kerl – J. Kadlec (46. Dziuba), Ušijama (67. Surzyn), Šindelář (C), Endl, Š. Polášek (82. Bauer) – Jalovičor (46. Koudelka), M. Polášek, Matoušek I – Černák (67. Alijagić), Voleský (46. Okeke).
Náhradníci:
Mastný – Hošek, Alkasim, Sinanaj, Šelicha, Mokrovics, Odekunle, Usman.
Náhradníci:
Mikulec – M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
Žluté karty:
55. Křehlík
Žluté karty:
63. Koudelka, 70. Dziuba

Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Rosický

Počet diváků: 676

Chance Národní Liga
10. kolo 9. 10. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 2:3 (0:3)
Góly:
69. Bzura
71. Diarra
Góly:
4. Štěpánek
32. Juritka
41. M. Novák
Sestavy:
Holý – Březina, Peterka /K/, Yaméogo – Goj, Richter (46. Bzura), Kott, Idumbo (46. Diarra) – Černý (46. Osaghae), Moulis (68. Simons), Do Marcolino.
Sestavy:
Ciupa – Zálešák, Lehoczki /K/, Aidara, Helešic – Štěpánek, Novák – Čejka (73. Turanjanin), Lacík (59. Owusu), Múdry (86. Krch) – Juritka (86. Sy).
Náhradníci:
Němec, Růžička – Mráz, Rudenkij, Bartuška.
Náhradníci:
Jovanoski – Diao, Bránecký.
Žluté karty:
48. Kott, 49. Do Marcolino, 63. Peterka, 89. Simons, 90+1. Goj
Žluté karty:
79. Štěpánek

Rozhodčí: Bohata – Kříž, Šůma

Počet diváků: 1587

Chance Národní Liga
10. kolo 9. 10. 2026 17:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
25. J. Dufek
52. J. Dufek
Sestavy:
A. Rezek – Mervard, Suchý (C) (61. Cedergren), Compaoré – Szywala (61. Behenský), Savović, Mikulanda (68. Palaščák), Rajnoha, Palivec (77. Kohout) – Necid, Potměšil (61. Atta).
Sestavy:
Kořán – Záviška, Kulhánek (C), F. Říha, Kurka – J. Hrubeš (67. Hájek), J. Dufek (78. Ahmed), Musil (82. Koné) – Hodek, Mané (67. Soukeník), Djordjić.
Náhradníci:
Petrenko – Teah.
Náhradníci:
Kotek – Jindra, Dub, Budil, Kane, Naskos.
Žluté karty:
40. Suchý, 59. Necid, 84. Cedergren
Žluté karty:
82. Hájek

Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek

Počet diváků: 364

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Dortmund vs. BrémyFotbal - 5. kolo - 9. 10. 2026:Dortmund vs. Brémy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.50
  • 7.40
Lens vs. LyonFotbal - 6. kolo - 9. 10. 2026:Lens vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.10
  • 2.80
Málaga vs. EspaňolFotbal - 8. kolo - 9. 10. 2026:Málaga vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 3.10
  • 2.60
Liberec B vs. ChrudimFotbal - 10. kolo - 10. 10. 2026:Liberec B vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
10. 10. 10:15
  • 2.22
  • 3.49
  • 2.33
Neratovice vs. Pardubice BFotbal - 10. kolo - 10. 10. 2026:Neratovice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
10. 10. 10:15
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Ml. Boleslav B vs. Most/SoušFotbal - 10. kolo - 10. 10. 2026:Ml. Boleslav B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
10. 10. 10:15
  • 2.00
  • 3.30
  • 2.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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