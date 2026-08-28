Fotbalisté Dukly po dvou porážkách ve druhé lize zabrali, zdolali Jihlavu

Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.
Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu.
Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.
17. Tessilimi
25. Tessilimi
83. Štětka (vla.)
37. Labaran
Bačkovský – Kozma, Svozil (C), Tomič, Hanousek (28. Ambler) – Zamazal (70. Ali Hindi), Velasquez (28. Lilling) – Tessilimi, Šebrle (88. Okebugwu), Mikuš – Schánělec (70. Diallo).
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Hošek – M. Lacko (61. Moudrý), Jambor – Mokrovics (46. Sambou), Labaran (77. Šelicha), Křehlík – Omotoye (61. Usman).
Jágrik – Gaszczyk, Hašek, Franke, Matić.
Mastný – Haala, Matoušek, Alkasim.
60. Lilling, 73. Ambler, 90+2. Diallo
56. M. Lacko, 74. Labaran, 85. Křehlík
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Šimoník.
Počet diváků: 1761