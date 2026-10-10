Prohra s Viktorií Žižkov stála místo českolipského trenéra Mathausera

Česká Lípa rychle vedla poté, co se v 10. minutě prosadil Káža. Žižkov ale po pauze stav otočil. Nejprve srovnal Huf a v 80. minutě rozhodl Batioja. Viktoria potvrdila zlepšení pod novým trenérem Kronďákem a zvítězila ve třetím kole po sobě.
Česká Lípa naopak po nadějném vstupu do sezony zabředla do výsledkové krize a vedení se ji rozhodlo řešit razantně. Mathauser byl sice hlavním trenérem, v zápasech ale kvůli chybějící licenci figuroval jako asistent a v roli ho oficiálně zastupoval Pavel Medynský.
Příbram po třech kolech zvítězila a ve vyrovnané horní polovině tabulky ztrácí jediný bod na druhé místo, které znamená baráž o nejvyšší soutěž. Celek od Litavky rozhodl dvěma góly v druhé části první půle. Hanáci před pauzou snížili, ale poslední slovo měl po hodině hry Svoboda. Kroměříž zůstala v tabulce poslední.
43. Otrísal
26. Urbanec
41. T. Jedlička
62. Svoboda
J. Dostál – Toman (46. Kulíšek), Otrísal, Hlinka (C), Z. Říha (89. Moučka) – Kříž, Kudela – Holík (64. Dočkal), Koryčan, Kubr (64. D. Polák) – Hais (71. Ovesný).
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Tošnar (61. Kop) – Fila (80. Roušar), Málek, Penner (71. Vott) – T. Jedlička.
Vajner – Zavadil, Žák, D. Polášek, Čelůstka.
Gergela – Conte, Faye, Pešek.
59. Hais, 66. Z. Říha, 66. Hlinka
61. Málek
Rozhodčí: T. Ehrenberger – D. Žurovec, M. Bělák
Počet diváků: 488
83. Jurčenko
Murin – Šehić, Helebrand, Simerský, Bolf – Zinhasović (89. Nguyen), Machuča (72. Agbo), Omasta (84. Vlachovský), Cienciala – Samiec (C) (72. Zdražil), Abdoulkarim.
Nalezinek – Kozojed (21. K. Hrubeš), Hrdlička, Toml, Túlio – Chalupa (79. H. Hruška), Pospíšil (C) (90. Kašpárek), Samek – Smejkal (79. O. Novotný), Jurčenko, Gembický (90. Čítek).
Mrózek – Brak, Obuch, Demitra, M. Černý, Dadak.
Kotlín – M. Jedlička, Klimeš, J. Lacko, Shehu, Osmani.
89. Helebrand
50. K. Hrubeš, 90+4. O. Novotný
Rozhodčí: Panský – Pečenka, Pfeifer
Počet diváků: 522
10. Káža
52. Huf
80. Batioja
R. Novák – Vostřel (80. Ondráček), Šuta, Žežulka, Haitl (90. Červenka) – Dudl (C) – Káža (63. Šimon), Havelka, Blecha (41. Schön), L. Dufek (80. Zouhar) – Michl (63. Kljajić).
Sirotník – Polyák, Hašek, Žitný (87. Prošek), F. Novotný – Mareš (70. Hubínek) – Reiter, Papoušek (62. R. Hrubý), Batioja (C) (90+1. M. Richter), Hönig – Huf.
Vliegen, A. Kadlec – Vlk, Slanina, Matys.
Škodoň – Baafi, Kujabi, Vlček, Kaulfus, Kosek.
48. Dudl, 61. Žežulka
20. Mareš
Rozhodčí: Habermann – Kotík, Jurajda
Počet diváků: 783