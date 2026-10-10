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Prohra s Viktorií Žižkov stála místo českolipského trenéra Mathausera

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  20:00

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2. fotbalové ligy. Kouč České Lípy Petr Mathauser. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Fotbalisté České Lípy v 10. kole druhé ligy prohráli se Žižkovem 1:2. Nováček soutěže získal z posledních čtyř zápasů jediný bod a vedení na nepříznivé výsledky zareagovalo odvoláním trenéra Petra Mathausera. Klub to uvedl na svém webu. Příbram zvítězila v Kroměříži 3:1 a posunula se na páté místo tabulky.

Česká Lípa rychle vedla poté, co se v 10. minutě prosadil Káža. Žižkov ale po pauze stav otočil. Nejprve srovnal Huf a v 80. minutě rozhodl Batioja. Viktoria potvrdila zlepšení pod novým trenérem Kronďákem a zvítězila ve třetím kole po sobě.

Česká Lípa naopak po nadějném vstupu do sezony zabředla do výsledkové krize a vedení se ji rozhodlo řešit razantně. Mathauser byl sice hlavním trenérem, v zápasech ale kvůli chybějící licenci figuroval jako asistent a v roli ho oficiálně zastupoval Pavel Medynský.

Příbram po třech kolech zvítězila a ve vyrovnané horní polovině tabulky ztrácí jediný bod na druhé místo, které znamená baráž o nejvyšší soutěž. Celek od Litavky rozhodl dvěma góly v druhé části první půle. Hanáci před pauzou snížili, ale poslední slovo měl po hodině hry Svoboda. Kroměříž zůstala v tabulce poslední.

Chance Národní Liga
10. kolo 10. 10. 2026 17:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:3 (1:2)
Góly:
43. Otrísal
Góly:
26. Urbanec
41. T. Jedlička
62. Svoboda
Sestavy:
J. Dostál – Toman (46. Kulíšek), Otrísal, Hlinka (C), Z. Říha (89. Moučka) – Kříž, Kudela – Holík (64. Dočkal), Koryčan, Kubr (64. D. Polák) – Hais (71. Ovesný).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Tošnar (61. Kop) – Fila (80. Roušar), Málek, Penner (71. Vott) – T. Jedlička.
Náhradníci:
Vajner – Zavadil, Žák, D. Polášek, Čelůstka.
Náhradníci:
Gergela – Conte, Faye, Pešek.
Žluté karty:
59. Hais, 66. Z. Říha, 66. Hlinka
Žluté karty:
61. Málek

Rozhodčí: T. Ehrenberger – D. Žurovec, M. Bělák

Počet diváků: 488

Chance Národní Liga
10. kolo 10. 10. 2026 18:00
FK Třinec FK Třinec : SK Kladno SK Kladno 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
83. Jurčenko
Sestavy:
Murin – Šehić, Helebrand, Simerský, Bolf – Zinhasović (89. Nguyen), Machuča (72. Agbo), Omasta (84. Vlachovský), Cienciala – Samiec (C) (72. Zdražil), Abdoulkarim.
Sestavy:
Nalezinek – Kozojed (21. K. Hrubeš), Hrdlička, Toml, Túlio – Chalupa (79. H. Hruška), Pospíšil (C) (90. Kašpárek), Samek – Smejkal (79. O. Novotný), Jurčenko, Gembický (90. Čítek).
Náhradníci:
Mrózek – Brak, Obuch, Demitra, M. Černý, Dadak.
Náhradníci:
Kotlín – M. Jedlička, Klimeš, J. Lacko, Shehu, Osmani.
Žluté karty:
89. Helebrand
Žluté karty:
50. K. Hrubeš, 90+4. O. Novotný

Rozhodčí: Panský – Pečenka, Pfeifer

Počet diváků: 522

Chance Národní Liga
10. kolo 10. 10. 2026 15:00
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 1:2 (1:0)
Góly:
10. Káža
Góly:
52. Huf
80. Batioja
Sestavy:
R. Novák – Vostřel (80. Ondráček), Šuta, Žežulka, Haitl (90. Červenka) – Dudl (C) – Káža (63. Šimon), Havelka, Blecha (41. Schön), L. Dufek (80. Zouhar) – Michl (63. Kljajić).
Sestavy:
Sirotník – Polyák, Hašek, Žitný (87. Prošek), F. Novotný – Mareš (70. Hubínek) – Reiter, Papoušek (62. R. Hrubý), Batioja (C) (90+1. M. Richter), Hönig – Huf.
Náhradníci:
Vliegen, A. Kadlec – Vlk, Slanina, Matys.
Náhradníci:
Škodoň – Baafi, Kujabi, Vlček, Kaulfus, Kosek.
Žluté karty:
48. Dudl, 61. Žežulka
Žluté karty:
20. Mareš

Rozhodčí: Habermann – Kotík, Jurajda

Počet diváků: 783

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

10. kolo

FK Dukla Praha vs. FC Baník Ostrava B //www.idnes.cz/sport
12.10. 17:00
  • 1.69
  • 3.75
  • 4.41

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 10 7 0 3 20:12 21
2. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 10 5 3 2 17:11 18
3. FK Dukla PrahaDukla Praha 9 5 2 2 18:13 17
4. FC Vysočina JihlavaJihlava 10 5 2 3 16:11 17
5. Fotbal PříbramPříbram 10 4 5 1 18:15 17
6. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 10 4 3 3 19:14 15
7. SK Slavia Praha BSlavia B 10 3 4 3 19:17 13
8. FC SILON TáborskoTáborsko 10 3 4 3 13:13 13
9. Slezský FC OpavaOpava 10 3 4 3 16:17 13
10. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 10 4 1 5 10:17 13
11. FC Baník Ostrava BOstrava B 9 3 2 4 15:12 11
12. SK KladnoKladno 9 2 4 3 13:14 10
13. 1. SK ProstějovProstějov 10 1 6 3 13:14 9
14. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 10 2 3 5 11:18 9
15. FK TřinecTřinec 9 1 4 4 10:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 10 1 3 6 9:22 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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