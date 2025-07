Vondrášek „bruslící“: Moderátorky? Koukám jen na míče... ty fotbalové

„Čert vem gól v premiéře, důležitější je, že byla vítězná,“ odfoukl si po pátečním entrée nováčka do druhé ligy, v němž Viagem předčil Vysočinu doma 2:1.

Když sedmatřicetiletý obránce nakráčel na veřejnou tiskovou konferenci, mluvčí se ho zeptal, jak se mu líbí ústecké holky. „My jsme moderátorky, ne holky!“ zakřičela se smíchem jedna z nich, Lucy. „Moderátorky jsou samozřejmě hezké, to je jasné, ale my nemáme čas na ně koukat,“ odvětil Vondrášek.

Lucy se nicméně nedala: „Ale co to bylo na přípravném zápase? Ne, dělám si srandu. Tomáš kouká jen na míče!“ Vondrášek reagoval: „Koukám jen na míče... Selecty!“

V pátečním zápase na něj koukal pozorně i při Moulisově rohu. Vyskočil, jako by měl v nohách péra, a hlavou zavěsil. První mistrák posily z Dukly, a hned gól.

„Kdo mě zná, ví, že výskok je moje silná stránka, i když nejsem úplně nejvyšší. Obranná i útočná hlava, to je moje,“ řekl hráč, který narostl na 176 cm. „Umím se zorientovat ve vápně, protože jsem začínal jako útočník. Rád chodím na standardky, dávám z nich plno gólů.“

Po tom svém prvním ústeckém po 17 letech vlezl na záda symbolicky Pavlu Moulisovi, jejichž kariéry skoro splývají. „Nedávno jsme se o tom bavili. Hráli jsme spolu v Teplicích, šel jsem za ním na Duklu, domluvil mi angažmá. A teď se potkáváme zase. Jsme velcí kamarádi. Jeho rohlíky na hlavu mám rád,“ myslel nadýchaný centr.

Vondrášek s Moulisem si při ústeckém návratu do druhé ligy užívali nečekané podpory v hledišti. „Věrní fanoušci Dukly z kotle byli tady, vyvolávali nás. Je fajn, že si nás pamatují, zahřálo to u srdíčka. Díky!“ vzkázal příznivcům bývalého armádního klubu.

Zápas s Jihlavou, který navštívilo bezmála 2 400 diváků, přinesl strhující fotbal. „Naznačil, že budeme bojovníci, nedáme kůži zadarmo. Ale ukázal taky, že máme obrovsky na čem pracovat. Ne že si sedneme na zadek z toho, že jsme jednou vyhráli. Vůbec!“ ubezpečil Vondrášek.

Pochvaloval si sílu kolektivu, který ve Viagemu našel. „Někdo nám věří, plno lidí ne. My jedeme na kabinu a bylo to vidět, táhli jsme jeden za druhého. A brankář Grigar je blázen, neuvěřitelně nás podržel,“ děkoval kouzelníkovi veteránského věku a pozdravil se i s raperem Kučerou, který v létě kvůli koncertům fotbal nehraje. „Když se vrátí, zkvalitní nás, je to frajer rovnou do základu.“

V Ústí před lety Vondrášek hostoval z osudových Teplic, ale jen se s ním zachraňoval. Teď má jinou touhu.

„Klub by si zasloužil první ligu, hrozně bych si to přál. Ale musíme být opatrní, vlčáků, co chtějí postoupit, je plno. Budu rád, když se k nim přiblížíme a budeme je otravovat až do konce.“