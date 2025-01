Těžká příprava zlínských fotbalistů. Prohry, marodka a zatím bez posil

„V této fázi mě až tolik nezajímají výsledky, ale výkony,“ prohodil trenér druholigového lídra Bronislav Červenka po sobotním domácím zápase se Zlatými Moravcemi. Ani s jedním aspektem ale nemohl být spokojený.

„První půlka měla úroveň, rychlost, dobré vyjetí, kombinace, měli jsme šance, ale bohužel jsem dali jenom jeden gól. Druhý poločas byl naopak velmi špatný. Byli jsme pomalí, v přechodové fázi jsme strašně jednoduše ztráceli míč, což soupeř využíval a zabíhal nám za obranu,“ shrnul Červenka rozpačité sobotní představení proti čtvrtému týmu druhé slovenské ligy. „Bylo to hodně ovlivněné i obrovským množstvím změn v sestavě.“

Šimon Polášek ze Zlína u míče v zápase se týmem ze slovenských Zlatých Moravců

Červenka postavil do každé části dvě naprosto rozdílné jedenáctky. Většinou ale z náhradníků a hráčů třetiligové rezervy.

„Někteří kluci jsou s námi pár dnů. Není to uhlazené, sehrané, hůře se vnímají. Ale někteří by měli podávat lepší výkony, než podali,“ podotkl Červenka.

Z dvojice testovaných Afričanů má blíže k podpisu smlouvy nigerijský útočník Stanley Kanu, krajní bek Séverin Tatolna ze Středoafrické republiky moc nepřesvědčil.

„Je vidět, že trošku tápe, kdy a kam se rozběhnout. Útočník má dobré záběhy za obranu, dokáže se prosmýknout, uhrát míč tělem. Sedneme si nad tím společně s vedením a vyhodnotíme, jestli by byli prospěšní,“ naznačil Červenka, který si dobře uvědomuje, že kvalitativně úzký kádr potřebuje posílit.

Zlínský fotbalista David Machalík (vlevo) v zápase se Zlatými Moravci.

„Víme, koho typologicky chceme. Jména potencionálních posil jsou napsaná. Záleží, jestli to bude schůdné, realizovatelné. Někdy je to složitější. Hráči se připravují se svými týmy. Většinou se jedná o kluky z první ligy. Čeká se, jestli uspějí. Všechno má vývoj,“ pověděl Červenka. „Věřím, že někdo přijde.“ Už jen proto, že mužstvo není ani zdaleka kompletní. Bartošák, Nombil, Simerský, Tkáč a Brandner neodehráli v přípravě ještě ani minutu, proti Zlatým Moravcům chyběli i Bránecký s Poznarem.

„Kromě Simerského by se všichni měli v týdnu zapojit do tréninku,“ nastínil Červenka.

Do adekvátní kondice ale mají většinou hodně daleko. Tkáč začne individuálně, kapitán Simerský je po artroskopii kolene a start jara nejspíš nestihne. I proto je na seznamu zlínských posil stoper Břečka, který neodjel se Slováckem na soustředění do Chorvatska a dostal svolení si hledat angažmá. „Je to pro nás zajímavý hráč,“ přiznal kouč Zlína.