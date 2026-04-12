Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

  13:17
Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí Táborsko, které drží druhou barážovou příčku. Naopak Vysočina čeká už sedm kol na vítězství a je na tom bodově stále stejně jako předposlední Prostějov.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pražané o třetí domácí výhře po sobě rozhodli na přelomu poločasů, kdy se trefili Prošek s Amblerem. V závěru zdramatizoval utkání Beneš, Viktoria ale nakonec porazila Jihlavu i podruhé v sezoně. Hosté nevyhráli ani druhý zápas pod trenérem Niklem, jenž v minulosti na Žižkově působil.

Chance Národní Liga
22. kolo 12. 4. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 2:1 (1:0)
Góly:
42. Prošek
49. Ambler
Góly:
85. Beneš
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter, Divíšek (77. Obal), Ambler – Jirásek (C), Batioja – Reiter (68. Petrák), Hönig (90+2. Gembický), Prošek (68. Brandner) – Ondrášek (13. A. Toula).
Sestavy:
Soukup – Alkasim, Beneš, Štětka, Hošek – Čermák (C), M. Lacko (73. T. Franěk) – J. Vlček (61. Ogiomade), Miška (46. Pešek), Farka (73. Křehlík) – Křivánek (61. Omotoye).
Náhradníci:
Kořán – Patka, Fišl, Kejval.
Náhradníci:
Kadlec – Kočí, Lopatář, D. Matoušek, Záhradník, Šelicha.
Žluté karty:
87. Obal
Žluté karty:
90+1. Křehlík

Rozhodčí: Berka – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 1788

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 22 18 2 2 48:18 56
2. Slezský FC OpavaOpava 22 11 8 3 38:20 41
3. FC SILON TáborskoTáborsko 22 12 4 6 39:24 40
4. SK Artis BrnoArtis Brno 22 11 5 6 35:28 38
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 22 11 4 7 30:32 37
6. FK PříbramPříbram 22 10 4 8 22:25 34
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 22 10 3 9 41:35 33
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 22 9 3 10 32:32 30
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 22 8 5 9 32:26 29
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 22 8 3 11 22:30 27
11. SK Slavia Praha BSlavia B 22 7 5 10 33:32 26
12. MFK ChrudimChrudim 22 6 7 9 30:40 25
13. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 22 7 1 14 21:37 22
14. FC Vysočina JihlavaJihlava 22 4 7 11 22:29 19
15. 1. SK Prostějov FKProstějov 22 4 7 11 24:34 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 22 5 2 15 16:43 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

