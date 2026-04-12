Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Pražané o třetí domácí výhře po sobě rozhodli na přelomu poločasů, kdy se trefili Prošek s Amblerem. V závěru zdramatizoval utkání Beneš, Viktoria ale nakonec porazila Jihlavu i podruhé v sezoně. Hosté nevyhráli ani druhý zápas pod trenérem Niklem, jenž v minulosti na Žižkově působil.
42. Prošek
49. Ambler
85. Beneš
Sirotník – Nový, M. Richter, Divíšek (77. Obal), Ambler – Jirásek (C), Batioja – Reiter (68. Petrák), Hönig (90+2. Gembický), Prošek (68. Brandner) – Ondrášek (13. A. Toula).
Soukup – Alkasim, Beneš, Štětka, Hošek – Čermák (C), M. Lacko (73. T. Franěk) – J. Vlček (61. Ogiomade), Miška (46. Pešek), Farka (73. Křehlík) – Křivánek (61. Omotoye).
Kořán – Patka, Fišl, Kejval.
Kadlec – Kočí, Lopatář, D. Matoušek, Záhradník, Šelicha.
87. Obal
90+1. Křehlík
Rozhodčí: Berka – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 1788