Špína v žákovském fotbale: hrozby, pokus o ovlivnění, zranění

Na vypjaté okolnosti mládežnického utkání upozornil ruprechtický šéftrenér mládeže Radek Petrement, který poslal rodičům hráčů zdůvodnění, proč se jejich tým začátkem července nezúčastní turnaje v Doubí.

„To, že je český fotbal žumpa, to ví každý, ale že se ta špína dostane až do mládeže v krajských soutěžích, tak to už je moc,“ napsal Petrement. „Trénuji už 27 let, ale to, co se děje poslední dobou, jak stoupá agresivita lidí, to už je moc. A po sobotních událostech jsem znechucený a otrávený, a to mluvím i za své kolegy.“

Večer před utkáním mu zavolal vedoucí žákovského týmu Doubí, že bojují o první místo s Českou Lípou, už mají nakoupená mistrovská trika a jestli prý by to nešlo zařídit tak, aby ruprechtičtí hráči nebyli moc „přemotivovaní“. Týmu Ruprechtic se navíc podařilo dostat na soupisku mladé talenty z Ukrajiny, čehož se měli domácí obávat.

„To, co se dělo v sobotu ráno, byla tvrdá rána. Když přišel náš trenér starších žáků do Doubí, tak byl okamžitě slovně napaden, co si to dovolujeme mít Ukrajince, že na nás pošlou Rusáky a uvidíme, a další nadávky,“ popsal Petrement hustou atmosféru, která v dějišti zápasu panovala.

„Po chvíli jsem přišel já a okamžitě vyběhl číšník z hospody, že ať si vůbec nic neobjednávám, že mě stejně neobslouží. Dále jsem si vyslechl další narážky v kabinách. A to, co ještě předváděla skupinka rodičů z Doubí, ty nadávky nebudu ani publikovat.“

Hráče z Ukrajiny, která čelí ruské agresi, měl přitom podle Petrementa možnost získat každý tým. „Nikdo neměl zájem, a my ano. Bylo to samozřejmě hodně papírování, veškeré přestupy musel schválit ukrajinský fotbalový svaz, FIFA a UEFA a následně FAČR.“ V inkriminovaném utkání se navíc nepříjemně zranil jeden z ruprechtických hráčů, kterého při souboji o míč tvrdě sestřelil domácí gólman a se svým zákrokem se pak chlubil ve videu na sociálních sítích. Postižený skončil s otřesem mozku na dětské JIP, ale už je doma.

V úterý se k incidentu vyjádřil i klub z Liberce-Doubí, který se po zveřejnění případu stal terčem kritiky. „Sokol Doubí se kategoricky distancuje od ovlivňování zápasu ze strany vedoucího starších žáků. Jednal bez vědomí vedení klubu z jeho dovolené v zahraničí. Sám nebyl na posledních dvou utkáních starších žáku Sokola Doubí přítomen. Jeho chování nebyl klub schopen ovlivnit. Vzniklou situaci klub vyřešil propuštěním tohoto člověka, který u nás působil pouze dva měsíce,“ píše se v oficiálním prohlášení na klubových stránkách.

Klub se současně distancoval od nevraživosti k ukrajinským hráčům soupeře. „Pokud od některých jednotlivců z řad fanoušků k tomuto došlo, tak za to se klubu Ruprechtic omlouváme, ale chování některých jednotlivců ve společnosti v dnešní době je někdy za hranou, a i když se to snažíme eliminovat, nemůžeme to vždy ovlivnit. I náš klub má ve svých řadách ukrajinské sportovce, kterým jsme vytvořili podmínky ke sportu a zároveň jsme je materiálně vybavili.“ Ruprechticím pak Doubí zaslalo omluvný dopis.

V zápise o utkání se žádné námitky ze strany Ruprechtic neobjevily. Dostala se tam jen zmínka o zranění hráče hostů. Okolnosti případu teď řeší Liberecký krajský fotbalový svaz, do jehož kompetence žákovská soutěž spadá. „Žádný podnět jsme nedostali, začali jsme se případem zabývat sami poté, co se objevil v médiích,“ řekl předseda Sportovně technické komise Zbyněk Poppr. „Teď proběhne kolečko, během kterého se jednotlivé osoby vyjádří, a na základě toho pak v příštím týdnu vydáme rozhodnutí. Budeme se zabývat všemi okolnostmi té věci včetně atmosféry, která při utkání panovala. Osobně si myslím, že všechno ještě víc vyhrotilo zranění hráče hostujícího týmu.“

Ještě sportovní dovětek: zápas Doubí - Ruprechtice skončil 3:0 a domácí tým se udržel na čele krajského přeboru starších žáků o bod před Arsenalem Česká Lípa. O vítězi soutěže rozhodne až poslední kolo.