Pořád nejsme sexy adresa. Kouč Vyškova o české ose týmu, posilách i ambicích

Vyškov jde tedy do boje ze všech spolufavoritů druhé nejvyšší soutěže nejpozději, a to až dnes, kdy doma od 10.15 hostí béčko ostravského Baníku.

„S hráči jsme se o tom, kde budeme doma od příští sezony, nebavili, to je na vedení klubu. Teď na to ostatně ani není čas. Máme den před prvním mistrákem, těšíme se,“ prohlásil včera Jan Kameník, trenér třetího týmu tabulky.

Pokud tohle postavení udrží, což je jeho cílem, zahraje si Vyškov potřetí za sebou baráž o první ligu. Zároveň se však kolem něho vznáší mlha.

Gólová radost vyškovských fotbalistů

Váš klub podepisoval smlouvy s posilami bez opce na další období, což není signál stability. Pozoroval jste na hráčích, zda na ně dohady o budoucnosti doléhají?

Vnitřně to samozřejmě mohou vnímat. My se snažíme o to, aby v naší práci převažovala motivace, vidina nějakého cíle, o který chceme hrát. Přestože se může stát, že na někoho dolehne nervozita, teď se těšíme na opožděný vstup do druhé ligy. Soustředíme se na to, co můžeme ovlivnit, a to je sportovní stránka věci.

5 branek dal v přípravě Olaf Kok, posila Vyškova z Liberce

Jste na jaro připraveni?

Vyšli jsme z analýzy podzimní části druhé ligy, během které jsme sice v defenzivě odváděli slušnou práci, ale nebyli jsme spokojeni s ofenzivní činností. Nedávali jsme moc branek. Přišli noví hráči, které jsme potřebovali zapracovat. Pohyb v kádru nebyl tak výrazný jako v minulých letech, přesto šest hráčů odešlo a devět nových přišlo, což je pořád dost velký zásah do týmu.

Po loňské neúspěšné baráži proti Karviné řekl vyškovský útočník Raimonds Krollis, že mužstvo v sezoně našlo až příliš pozdě týmového ducha. Změnili jste letos něco tak, aby i výsledek baráže byl jiný?

Velkým požadavkem bylo mít tým pohromadě 4. ledna na začátku přípravy, abychom měli čas na práci. Třeba právě Krollis přišel před rokem až na jarní generálku, ale nenastoupil a poprvé jsme ho viděli hrát až v mistrovském utkání. A takových příchodů na poslední chvíli bylo víc, všechno se dohánělo se zpožděním a za pochodu. Proto jsme chtěli, abychom měli kádr hotový co nejdřív.

17 gólů nastřílel Vyškov v šestnácti zápasech podzimní části

Povedlo se?

Nemáme úplně neomezené možnosti, na leccos musíme počkat, začínali jsme v patnácti lidech. Zase se stalo, že záložník Pedro Sá přišel až v závěru přípravy, takže náš požadavek se nepovedlo úplně naplnit. Museli jsme si znovu uvědomit, že pozice Vyškova je složitá. I když jsme stabilně ve druhé lize nahoře, nejsme zatím tak sexy adresa, i vzhledem k tomu, že budoucnost je taková, jaká je.

Pro stmelení týmu hned od začátku jara jste udělali něco jinak než loni?

Vždycky to souvisí s tím, kdy máte k dispozici hráče. Naplánovali jsme dvě soustředění; jedno v lednu v Beskydech, kde jsme chtěli zařadit běžky, ale zradilo nás počasí, druhé v únoru v Chorvatsku. Pak tu byla práce v tréninku na jiném postavení hráčů a změně rozestavení, abychom to měli blíž do zakončení. Rozestavení jsme přizpůsobili kádru, který se nám povedlo složit.

Ještě jste rozšířili české jádro týmu, to je ve Vyškově zvykem až v poslední době. S jakým cílem?

Má to dvě roviny. První je ta, že jsme hledali hráče, kteří budou v našich možnostech. Osu sestavy – brankáře, stopera, středového hráče a útočníka – jsme pak chtěli z českých kluků, aby byl snadnější přenos informací od trenérů na trávník.

Máte s touto strategií lepší mužstvo než loni?

Na to se složitě hledá odpověď, ukáže až soutěž. Já mám z týmu dobrý pocit, vnímal jsem z našeho herního projevu posun. Do ofenzivy nám přišli hráči, kteří nám mohou pomoct, ať už je to Olaf Kok, Pavel Zifčák, Žako (Filip Žák) nebo Pedro Sá. Doufám, že se to do počtu vstřelených branek promítne. Jestli jsme ale lepší nebo horší, to uvidíme až během jara.

Olaf Kok jako hráč Vyškova

Cítíte při pohledu na sílu mužstev na dně první ligy, že je letos šance na postup mezi elitu větší než jindy?

Je potřeba si uvědomit, že pořád se bavíme o účastnících první ligy. Během celé sezony hrají zápasy na jiné úrovni proti jiným soupeřům. My můžeme těžit ze zkušeností z minulých dvou baráží.

Z jakých konkrétně?

Loni jsme touto dobou byli v tabulce výš a měli jsme víc bodů, vlivem velkého zásahu do týmu jsme ale na začátku jara několikrát zakopli. Pečlivě jsme si to vyhodnotili a zohlednili jsme to při výběru posil letos. Věřím, že jsme přivedli hráče charakterově dobře nastavené, takové, kteří poctivě pracují a snaží se naplnit naše požadavky. Že máme víc českých hráčů, jsme již zmínili. Dbali jsme na to, aby kluci, které angažujeme, vzali naše výzvy za své, aby se o vysoké mety porvali víc.

Cílíte znovu na baráž?

Vzhledem k tomu, že jsme přezimovali třetí, tedy na barážové příčce, jiné cíle mít ani nemůžeme. Pokud se nepletu, tak zatím žádný druholigový tým v baráži ještě ani jednou nevyhrál, což bychom chtěli změnit. Nicméně zatím v baráži ještě nejsme, těch 14 jarních kol bude velmi napnutých. Týmy kolem nás významně posilují a ambicemi se netají. Čeká nás dlouhá cesta.

Chtěli jste k ní přibrat opět i Krollise, který se po půl roce vracel ze zahraničí do Česka, ale zamířil do Liberce?

My máme s Raimondsem velmi dobrý vztah, do Vyškova zapadl skvěle, byli jsme v kontaktu, i když hrál v Itálii za Terst. Chtěli bychom ho, ale nebylo to reálné. Liberec ho sledoval, hraje nejvyšší soutěž, má jiné ambice i jiné možnosti. Pro Raimondse byl správnou volbou.

Mluvili jste s Krollisem i o tom, jak ho v Terstu trenér jeho týmu chytil přímo před lavičkami pod krkem a zuřivě s ním cloumal za to, že se nechal vyloučit?

Pro něho to bylo abnormálně nepříjemné, takže jsme to nerozebírali a jenom jsme mu z Vyškova poslali zprávu, ať je silný a zvládne to. Mezi námi se nic nemění jenom kvůli tomu, že hraje jinde. České prostředí mu sedí a v Liberci je správně.