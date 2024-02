Boj o ligu se blíží a Vyškovu stávkuje nejlepší střelec Metsoko

Problém je, že ačkoli do začátku jarní části soutěže zbývají už jen dva týdny, nemůže Vyškov počítat s tím, že se v jeho sestavě jedna z jeho největších hvězd ještě někdy objeví.

Metsoko s týmem není na soustředění ve Španělsku a vztah mezi ním a klubem, hrajícím na stadionu v Drnovicích, je na bodu mrazu. Vedení Vyškova údajně přesně neví, kde se třetí nejlepší střelec druhé ligy právě nachází. „Bohužel k tomu nemám co říct. Řešíme to, ale jinak to nemám jak komentovat,“ povzdechl si klubový manažer Zbyněk Zbořil včera, kdy Vyškov na soustředění remizoval 1:1 s béčkem španělského CD Leganés.

Situace kolem 21letého střelce je napjatá už od přelomu roku. Přestože v prvních přípravných zápasech nastupoval, nepanovala spokojenost s jeho přístupem. Podle informací iDNES.cz platil na podzim za poctivého pracanta, v zimě ho však rozhodilo, že nemohl přestoupit do Slovanu Bratislava, který se o něho zajímal.

Na konci ledna pak odcestoval na sraz reprezentace Toga do třiadvaceti let a od té doby o něm není slyšet. „Uvidíme, jak se to vyvine, je to otázka na vedení klubu,“ pronesl vyškovský trenér Jan Kameník. Vyřešení rébusu se „stávkujícím“ útočníkem je pro něho krátce před začátkem bojů o postup naléhavé. O to víc, že stoprocentní spoleh není ani na druhého nejlepšího střelce podzimu Fahada Baya. Čtyřgólový Uganďan byl na začátku ledna na radaru ligového Zlína, kam však nezamířil a také on v práci polevil.

Na rozdíl od Metsoka však Bayo s Vyškovem na probíhajícím soustředění je. „Museli jsme ho ale dotrénovat,“ upozornil Zbořil.

Vrátí se stejně i Metsoko? „Chceme do kádru každého hráče, který má svoji kvalitu,“ tvrdí Kameník. Na druhou stranu má Vyškov čerstvou zkušenost s tím, jak platný mu byl hráč, jenž se neuměl smířit se zatrhnutím odchodu za lepším.

Na podzim takhle v sestavě žhavého aspiranta na postup do první ligy zvadl hbitý křídelník Bienvenue Kanakimana. Nedlouho poté, co v předchozí sezoně nasázel 14 gólů, motal se kolem něho Baník Ostrava a druholigová konkurence na jeho gólové úniky hleděla s otevřenými ústy, mu došel dech. Vyškov, který mu odchod loni v létě neumožnil, protože v něm viděl jeden z hlavních trumfů v boji o postup, ho nakonec do Jablonce uvolnil až v aktuální zimní přestávce a už bez velkých obstrukcí. V první polovině této sezony se od Kanakimany dočkal pouze chudobných dvou branek.

Z náznaků lze vyčíst, že s Metsokem klub takové peripetie opakovat nechce. Týden před zavřením přestupového okna avizuje snahu se ještě posílit. „Směrem dovnitř máme kádr otevřený určitě. Troufám si říct, že se něco určitě uděje,“ uvedl Zbořil.