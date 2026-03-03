Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Za propadák 2:7 ve Vlašimi v podzimní derniéře vyfasovali hráči i kouči Viagemu stotisícovou pokutu, dobrými jarními výkony si ji můžou vyžehlit. První výkop nevyšel, porážku zapříčinil Kottův vlastňák po rohu.
„Moje chyba, beru ten moment na sebe. Chtěl jsem poslat na hřiště vysokého Marcolina, jenže jsem se řídil tím, že při rohu se nestřídá,“ posypal si Habanec hlavu popelem.
V psím počasí, kdy hřiště zahalila mlha, přišlo bezmála devět stovek fanoušků. A po zápase skandovali jméno Jana Peterky, staronového kapitána. „Potěšilo mě to. Chtěl bych jim poděkovat a zároveň se omluvit, že jsme jim nedali výhru,“ zalitoval navrátilec z Dukly. „Velké zklamání pro mě i celou kabinu.“
Ústí si zapsalo třetí porážku v řadě a je deváté, šest bodů od 5. místa, ale šest také od sestupu. „Jsme dost zkušený tým na to, abychom to hodili za hlavu. Prohráli jsme jeden zápas, ale nemám strach, že bychom to nezvládli a měli na sobě deku,“ souzněl lídr Peterka s trenérem.
Kromě něj z posil naskočili Ullman z Dukly, Emmer z Teplic a jako žolíci gabonský reprezentant Marcolino s debutujícím Diarrou z Burkiny Faso, který je v Ústí už od podzimu.
„I když jsme prohráli, výkon byl lehce nadprůměrný. Jen potřeboval asi trochu větší šťávu, co se týče emocí,“ shrnul Habanec. „Když máme šance, musíme trefovat zařízení. A také lépe zahrávat rohy. Jedeme na Spartu, máme doma Příbram, potřebujeme bodovat, tím se zvednout. Necítím na hráčích deku, sami si něco vyříkali v kabině.“