Katalánců v Ústí máme dost! Mluvčí Ferenc a stand-up komik začal zhurta

„Spokojený nejsem nikdy, to je moje špatná vlastnost, ale nespokojenost se zmenšuje, tým se zlepšuje a bude to pokračovat,“ zvěstoval třeba majitel klubu Přemysl Kubáň, načež Ferenc nadhodil: „Já bych to nepsal, šéf už má čtvrté pivo, my všichni jsme spokojení a šťastní!“

Ústí ve středeční dohrávce zametlo s Brozany 3:0, doma ve třetí lize nedostalo ani gól a ve skupině B mu klidný zimní spánek zajistí devítibodový polštář na druhé Kladno.

Hned po zápase klub sezval nejvěrnější fanoušky na tiskovku, nalákal je i na pivo zdarma, press room zaplnili celý. Seděli v temnu, před nimi nasvícený stůl se šesti respondenty, mohli se ptát a nestyděli se. Mikrofon dotazujícím podávala nová moderátorka Niky, na rozdíl od dosavadní první dámy klubu Táni Bystroňové černovláska, ale taky s bujným dekoltem.

Ferenc se nejprve sveřepě držel své pověsti komika a všechno až přehrával.

„Neříkám, že máme hodně oslavovat, ale měli bychom tomu dát dekorum, že se jednalo o povedený podzim,“ ohlížel se kouč Svatopluk Habanec.

Ferenc na to: „Trenér chtěl říct, že všichni ostatní jsou nuly. Na nás nemaj! My do toho nedali ani sto procent, my šli na padesát, že kouči?“

Habanec vyděšeně zakoulel očima: „Pokora, pokora!“

Ferenc se nenechal odbýt: „Rozsekáme, koho budeme chtít, to můžu říct oficiálně!“

Sport a marketing jsou dva světy, jež se v ústeckém fotbalovo-zábavním klubu učí žít vedle sebe, což i tiskové sezení ukázalo.

Když Habanec počítal, že oproti jaru či soupeřům má jeho tým o 1,25 tréninku za týden víc, tedy čtyři za měsíc a padesát za rok, Ferenc toho využil. „Znovu opakuji, nemají na nás, vedeme i v tréninku, průměr 1,25 nemá někdo ani gólu na zápas!“

Nová ústecká moderátorka Niky.

Mluvilo se o báječném podzimu, o vrcholu v podobě poháru s Plzní, o výstupném místo vstupného, o mládeži, o úctě k historii. A třicetiletý ústecký rodák Ferenc se už na vážno vyznal ze svého vztahu k ústecké Armě, jak se klubu léta říká.

„Na Armu jsem chodil vždycky. Pamatuju Edina Džeka, když tady kopal, pamatuji, když jsme postoupili a hráli ligu v Teplicích,“ líčil. „Sám jsem za Ústí jako malý hrál, dokonce jsem tu dělal sekuriťáka. A dnes, co jsem viděl, jsme předváděli nejlepší fotbal za deset let! Kombinační, útočný. Krásný. Dokonce i Gary Lineker o nás v Anglii mluvil,“ vtipkoval o legendě, kterou samozřejmě nezaujaly výkony Viagemu, nýbrž výstřih aktuálně dovolenkující Bystroňové při rozhovorech s hráči.

A jako milovník nekorektního humoru si Ferenc rýpl i do města, které klub podporuje. „Doufám, že Ústí pustí nějaké peníze navíc, udělá o dvě lavičky v parku za půl milionu míň a dá to nám,“ připomněl přes dekádu starou kauzu.

Došlo i na Ferencův původ. Pochází z romsko-české rodiny, je hrdý na to, že je Rom, a podle svých slov se snaží bořit bariéry rasových předsudků. „Dane, nebojte se, pan majitel určitě není rasista! To by mu doma neprošlo,“ houkla se smíchem ze zadní lavice Kubáňova manželka Viktoria, která má kakaovou pleť, neboť pochází z Nigérie.

Denis Laňka z Brozan (v černém) v hlavičkovém souboji, s ním ústecký kapitán David Březina.

I fanoušek Michal mluvčího podpořil: „Když jsi Rom, to k Ústí patří. Jsem rád, že jsi tady!“

Ferenc, zase přehánějící, věrný své roli, taky halasil: „Máme větší plány, evropské poháry. A do deseti let vybudovat pro mládež něco jako La Masia v Barceloně. Máme na to! Není to neproveditelný projekt. Já v Ústí vyrůstal, podobných typů jako Španělé a Katalánci tady máme dost. I já bych se mohl prezentovat jako Katalánec.“

Přijdou mu ústečtí fanoušci na chuť?