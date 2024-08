Ikonické graffiti, odvážný kalendář, maskot. Ústí těší i dráždí fanoušky

„Už v domácí premiéře byli fanoušci naším dvanáctým hráčem, podporovali nás celý zápas stejně jako nový maskot,“ děkoval patnácti stovkám diváků po pětigólové demolici České Lípy staronový trenér Svatopluk Habanec.

Rád by, aby se Městský stadion plnil ještě víc. „Mohlo by to mít vzestupnou tendenci, aby všichni na fotbal chodili rádi. A třeba aby v autobuse nebo v práci řekli jeden druhému: Jak to, že jsi nebyl na fotbale? Kdyby se to povedlo a fanoušků ještě přibylo, bylo by to krásné.“

Atmosféru na stadionu dotváří nový maskot, který je lákadlem především pro nejmladší publikum. Vedení vybralo vlka a dalo mu jméno Armák podle dlouholetého názvu klubu. I tady ovšem padaly dost bizarní návrhy.

Nový ústecký maskot vlk Armák.

„Třeba že to má být tlustý chlap,“ rozesmál se šéf představenstva a majitel klubu Přemysl Kubáň. Narážel tím na loňskou, celosvětově skloňovanou mystifikaci s tlouštíkem, který měl za půl milionu korun od táty nastoupit.

Nakonec vyhrálo zvíře. „A mezi zvířaty vlk. Já jsem řekl, ať se jmenuje kvůli návaznosti na historii Armák. Vyčítali nám, že se nechováme k minulosti dobře, což nebyla nikdy pravda,“ nesouhlasí Kubáň. „Klub už se strašně dlouho Arma nejmenuje, nikdo nám z takové fabriky peníze neposílá. Na druhou stranu jde o propojení minulosti s budoucností a podle reakcí jsou lidé spokojení.“

fkviagemusti Na stadionu se dějí věci ‍ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Vlk je i jedním z motivů na zdech Městského stadionu, dalšími jsou fanouškovské výjevy. Nápad vznikl, když si sportovní manažer Lukáš Zoubele pověsil v kanceláři obraz s vlastní podobiznou, který mu věnovala jako vzpomínku na právě skončenou kariéru jeho manželka. Zalíbil se natolik, že Viagem oslovil malířku Mirku Podrábskou, která spolu se sprejerem Lukášem Brožovským řečeným Zadek stadion vyzdobila emotivními graffiti.

„Jsou krásné,“ ocenil malůvky Zoubele. „Oba jsou šikovní. Lukáš je vyloženě sprejer, Mirka maluje na oblečení a vytváří i koberce na přání.“

Pomalované zdi ústeckého stadionu. Tady se fanoušci můžou fotit.

Brožovský, známý ústecký umělec, pro klubové sítě tvrdil: „Jedná se o ambientní malby, které mají dokreslovat atmosféru a podpořit sportovního ducha. Pár je ikonických, u kterých se můžou fanoušci fotit.“

Už dříve Kubáň prohlásil, že z Ústí chce udělat fotbalové Drážďany; saský klub plní třicetitisícovou arénu i na třetí ligu. „Věříme, že drobnosti jako vlk nebo posprejované zdi pomůžou k tomu, aby fanoušci sounáleželi s klubem. Aby na něj byli hrdí,“ ozřejmil Zoubele. „Pro někoho to je maličkost, pro nás jedno procento navíc, aby se k nám lidi zašli podívat. Když jsem hrál v Jihlavě, maskota ježka děti milovaly a fotily se s ním. I my chceme, aby se u nás dobře cítily i rodiny s dětmi. A abychom se společně vrátili do druhé ligy.“

Kontroverzní je kalendář s modelkami, které ukazují svoje vnady. Dvě jsou klubové moderátorky, tři hostesky, kulisy jsou oddílové: stadion, traktůrek, šatna, kostým rozhodčí, ústecký dres. Charitativní kalendář, jehož výtěžek půjde na klubovou nadaci Vykopej se!, se fotil o víkendu, vyjde v limitované sérii a každý obsahuje vstupenku na zápas do VIP prostoru pro dvě osoby. A také tiket do slosování o večeři s moderátorkou Táňou Bystroňovou.

fkviagemusti FOTÍME KALENDÁŘ Máte se na co těšit Malá ochutnávka oblíbit sdílet odpovědět uložit

Videoupoutávka na kalendář sklidila na sociálních sítích rozporuplné reakce. „Tenhle klub mně začíná vážně zajímat,“ napsal uživatel radeksoukup. Zato Matěj Kubík takové nadšení nesdílel: „To je bordel mama, nebo fotbalový klub? Nic proti, ale tohle nemá s fotbalem nic společného.“

Viagem na Facebooku vysvětlil, že spoře oděné dámy budou mít větší prodejnost než fotky fotbalistů a „tím se vybere na děti více peněz“.