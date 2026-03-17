Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Petr Bílek
  7:21
Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti, kombinačnímu charakteru týmu nesvědčí ani ne zrovna ideální hřiště. Rekonstruovat se bude kvůli vyhřívání, jenže kdy, to zatím jasné není.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Ústecký kapitán Jan Peterka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

8 fotografií

„Víme, že druhá liga je brutálně soubojová. I fotbalisté musí zabrat, aby ve hře byla bojovnost, jinak máme velký problém. Jen fotbalovostí to neuhrajeme. O tom tahle soutěž přece je!“ zvedl Habanec varovný prst po poslední porážce 0:2 s Příbramí. Na jaře doma Viagem selhal i 0:1 s Kroměříží, tři body si přivezl z trávníku béčka Sparty po výhře 2:0.

Když ústecký nováček v posledních dvou partiích během zápasu změnil rozestavení na 3-5-2, soupeřům zatápěl. „Není od věci takhle třeba i začínat. Na druhou stranu startovat hned, jako kdybychom byli vlčáci, to nás třeba budou soupeři trestat úplně jinak. Bylo by o hráče míň vzadu,“ zauvažoval trenér. „Je to na debatě. Vnímám, že přeskupení nám pomůže, když nám hoří koudel u zadku.“

Ústecká sestava se hemží fotbalisty, kteří si prošli první ligou. Mají rádi míč, kombinaci, útočení. Jenže proti stojí jak náročné terény, tak soubojová soutěž. „Nechci to úplně shazovat na hřiště, ale jsme fotbalový mančaft, rádi si míč dáme po zemi. Proti Příbrami byl trávník lepší než proti Kroměříži, ale nepomáhá nám to. Na Žižkově, kde jsme hráli se Spartou, se nám lépe kombinovalo,“ upozornil brankář Tomáš Grigar, že v ústeckém případě platí rovnice lepší terén = lepší hra.

Trávník Městského stadionu se měnit bude už kvůli tomu, že jeho současné vyhřívání už je za zenitem. „Nechali jsme ho podrobit několika revizím a není dostatečné, aby splnilo parametry pro profesionální soutěž. Už od sezony 2027/28 bude i ve druhé lize vyhřívání nutností. Abychom ji mohli hrát, bude potřeba na tom projektově zapracovat,“ řekl majitel klubu Přemysl Kubáň.

Stadion je majetkem města, tudíž hlavní tíha bude ležet na něm. „Věřím, že město si uvědomí nutnost investice, aby se tady mohla hrát profesionální soutěž. Uvidíme, jakým způsobem se to bude kombinovat, debatu zahajujeme,“ prozradil Kubáň. „Ta investice je velmi dobře návratná, protože jak město bude investovat do svojí vlastní infrastruktury, tak já můžu za Viagem slíbit, že budeme investovat do sportovního úseku, abychom přivedli českou ligu do Ústí.“

Letos to nebude, Viagem je devátý, 11 bodů od postupové baráže a osm nad sestupem. „Tlak? Trenér ho cítí vždycky. A my si ho vytváříme i sami na sebe. I když se vyhraje, musíte být na špičkách,“ okomentoval Habanec otázku na to, jak pevná je jeho pozice.

Los není teď zrovna přívětivý, Ústí v sobotu nastoupí na stadionu ambiciózního Artisu Brno, pak hostí druhé Táborsko a míří na trávník exligových Českých Budějovic. „Víme, že teď máme problémy, moc střel na bránu není. A nějakou blbou branku vždy dostaneme,“ vadí Grigarovi.

Kde tlačí bota, to Habanec moc dobře ví. „Musíme zvednout základní parametry jako souboj, rychlost reakčních věcí, odstranit strach v nabídce k přihrávce, sbírat odražené míče a tlačit presinkem,“ vyjmenoval. Pak ani hrbolaté hřiště Viagem nezastaví.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.