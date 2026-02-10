Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Petr Bílek
  10:39
Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi trojici posil spolu s Janem Peterkou a Ondřejem Ullmanem z pražské Dukly.
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava.

Alan Do Marcolino, ústecká posila.

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava....
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava....
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...
„Alanova největší zbraň je, že měří 194 cm, a přitom je velmi pohyblivý,“ řekl šéf sportovního úseku Jakub Dobiáš o třiadvacetiletém odchovanci Rennes, který má jeden start ve francouzské lize. „Kdysi byl velký talent, nastupoval už v mládežnických reprezentacích Gabonu, v dospělém nároďáku potkal Aubameyanga nebo Laminu.“

První jmenovaný řádil v útoku Dortmundu, Barcelony či Arsenalu, kde byl i kapitánem, či Barcelony, druhý prošel třeba Juventusem.

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Marcolino je výsledkem ústeckého skautingu, jehož součástí byly i tři charakterové reporty. Naposledy působil v Lourose ve druhé portugalské lize.

„Měl tam těžkou konkurenci stejně jako předtím v třetiligovém francouzském Orléans, kde byl zkušený útočník s 16 góly. Vždy si vybíral týmy, kde bylo složité dostat se do sestavy. A my využili příležitost ho získat. Je pozitivní pro klub, že si na takového hráče můžeme sáhnout,“ cení si Dobiáš.

Když Marcolino vešel do ústecké kabiny, skutečně se ozvalo: Basketbalista!

„Fyzické parametry se nám na něm líbí, ale má i skvělou pravou nohu a je technický,“ popsal ho ředitel sportovní sekce klubu. „Chceme si tím vytvořit alternativu při centrech nebo v udržení míče zády k bráně. Může to být zajímavá typologie hráče, které je těžké sem přivádět.“

Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu oslavuje gól proti Crystal Palace.

Další dvě akvizice naverboval Viagem z Dukly. Peterka, to je osvědčená kvalita, lídr, kapitán. Do Ústí se vrátil po necelé pětiletce na Julisce, během níž Duklu přivedl do ligy.

„Peterka je s 250 zápasy za klub naše legenda. Máme pro něj i manažerskou roli, kterou se bude učit. Chceme využít toho, že je z města a ke klubu má velký vztah. Zároveň byl kapitán ve všech týmech, kde hrál. Mrzelo by mě, kdybychom tohle spojení nevyzkoušeli,“ těší Dobiáše úspěšný transfer. V první přípravě proti Kladnu, vítězné 5:1, šéfoval Peterka obraně, kterou dirigoval s energií sobě vlastní.

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

I pětadvacetiletý Ullman, který naposledy hostoval v lotyšské Jelgavě, naskočil v defenzivní linii.

„Popere se o pozici pravého obránce, může hrát i vlevo. Když Dukla postupovala, byl jedním z nejlepších krajních beků soutěže. Tady na to může velmi dobře navázat, navíc je v nejlepším výkonnostním věku, v takzvaném peaku.“ Ullman tvrdí: „Adaptace v Ústí je jednodušší, protože s půlkou týmu jsem se potkal v Dukle.“

Viagem ještě řeší, co s testovaným Jakubem Emmerem z Teplic. „Už takhle jsem s posílením spokojený,“ prozradil Dobiáš. „Když se v Evropě objeví hráč, co nemá minutáž nebo mu chybí půlrok do konce smlouvy, bude to pro nás příležitost, kterou chceme využívat.“

