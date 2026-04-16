Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím druholigovém zápase s Táborskem vylezl na stožár umělého osvětlení a klub musí zaplatit 10 tisíc korun. Rozhodla o tom ve čtvrtek na svém zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém...

Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém Městském stadionu. | foto: Pavel Novotný

Pavel Novotný, politik, na stožáru umělého osvětlení na ústeckém Městském...
Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.
Nikola Uhlířová, moderátorka české fotbalové reprezentace.
Snímek politika Pavla Novotného ze stožáru umělého osvětlení při zápase druhé...
„Pokutu jsem neočekával, byl jsem optimista,“ přiznal Přemysl Kubáň, majitel Viagemu. „Pavel Novotný byl v tu chvíli zaměstnán v klubu jako údržbář a my jsme neshledali nic, čemu by se to v regulích příčilo. Na druhou stranu je potřeba říct, že příště se vyvarujeme toho, aby tam lezl v průběhu zápasu.“

Bývalý bulvární novinář Novotný se netají sympatiemi k ústeckému fotbalu a Kubáňovi, už kvůli bizarnímu marketingu. Když Kubáň po postupu české reprezentace na mistrovství světa nabídl národnímu týmu jednu z klubových moderátorek, chytil se toho a vylezl na stožár vysoký 45 metrů.

Nahoře sehrál scénku, že nesleze, dokud fotbalová asociace nevymění svou moderátorku Nikolu Uhlířovou, českou miss 2016, za ústeckou Sabinu Jakšovou. A použil i vulgární osočení. Část pobytu ve výšinách živě přenášel na svůj Instagram.

„Vylézt nahoru a udělat happening byl nápad Páji Novotného. Konzultovali jsme to na místě, a když tam lezl, tak jako údržbář,“ dušoval se Kubáň, ale disciplinárka byla jiného názoru. Akci v zápase 21. kola druhé ligy, který Ústí ovládlo 4:0, považovala za porušení povinností pořadatele.

Novotný, bývalý starosta Řeporyjí, loni strávil tři měsíce ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. V dubnu oznámil návrat do politiky, opět se stal členem občanských demokratů. Před pár dny ho napadl bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, případ skončí v přestupkovém řízení.

Klubu za Novotného kaskadérský kousek hrozila i vyšší pokuta, desetitisícová je na spodní hranici. Udělený postih však víc než vyvážila mediální pozornost, kterou happening přitáhl.

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Šínův gól stačil Alkmaaru jen na remízu, do semifinále KL postoupil Šachtar

Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.

Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí....

16. dubna 2026  21:04

Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém...

Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím...

16. dubna 2026  20:57

