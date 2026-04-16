Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

„Pokutu jsem neočekával, byl jsem optimista,“ přiznal Přemysl Kubáň, majitel Viagemu. „Pavel Novotný byl v tu chvíli zaměstnán v klubu jako údržbář a my jsme neshledali nic, čemu by se to v regulích příčilo. Na druhou stranu je potřeba říct, že příště se vyvarujeme toho, aby tam lezl v průběhu zápasu.“
Bývalý bulvární novinář Novotný se netají sympatiemi k ústeckému fotbalu a Kubáňovi, už kvůli bizarnímu marketingu. Když Kubáň po postupu české reprezentace na mistrovství světa nabídl národnímu týmu jednu z klubových moderátorek, chytil se toho a vylezl na stožár vysoký 45 metrů.
Nahoře sehrál scénku, že nesleze, dokud fotbalová asociace nevymění svou moderátorku Nikolu Uhlířovou, českou miss 2016, za ústeckou Sabinu Jakšovou. A použil i vulgární osočení. Část pobytu ve výšinách živě přenášel na svůj Instagram.
„Vylézt nahoru a udělat happening byl nápad Páji Novotného. Konzultovali jsme to na místě, a když tam lezl, tak jako údržbář,“ dušoval se Kubáň, ale disciplinárka byla jiného názoru. Akci v zápase 21. kola druhé ligy, který Ústí ovládlo 4:0, považovala za porušení povinností pořadatele.
Novotný, bývalý starosta Řeporyjí, loni strávil tři měsíce ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. V dubnu oznámil návrat do politiky, opět se stal členem občanských demokratů. Před pár dny ho napadl bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, případ skončí v přestupkovém řízení.
Klubu za Novotného kaskadérský kousek hrozila i vyšší pokuta, desetitisícová je na spodní hranici. Udělený postih však víc než vyvážila mediální pozornost, kterou happening přitáhl.