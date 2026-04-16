Českobudějovičtí radní potvrdili výpověď klubu ze stadionu jako reakci na to, že jim nechtěla Dynamo prodat. „Je potřeba rozlišovat mezi nabídkou a vydíráním,“ sdílely oba oddíly příspěvek na sociálních sítích ze společné večeře majitelů. Nájemní smlouva vyprší 30. dubna 2027.
Jak se ke kauze stavíte?
Vnímal jsem z médií, jakým způsobem se vytváří tlak na majitelku ze strany města. A nelíbilo se mi to. Přišlo mi to přes čáru, takové vydírání. Řekl jsem to manželce, ta zavolala paní Ede, protože se znají z fotbalového prostředí. A v úterý večer jsme si o tom popovídali. Dal jsem doporučení, co bych asi dělal na jejich místě. Nicméně majitelka má svůj aktivní názor. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
|
Dynamo jste podpořil. Jak konkrétně?
Na večeři jsem viděl paní majitelku poprvé, vyměnili jsme si nějaké informace, co by měli dělat, jak dál. Ve čtvrtek ráno jsem na to vyčlenil našeho nejlepšího člověka z hlediska vyjednávání, aby se do toho zkusil zapojit, aby zkusil vrátit strany k jednacímu stolu. Protože si myslím, že destruktivní jednání neprospívá nikomu, městu ani majitelce.
Chápete důvody, proč město proti ní vystoupilo?
Já jako fyzická osoba si myslím, že pokud město tlačí takovým způsobem, měly by za tím být významnější důvody a měly by být prokazatelné. Ne jen proklamace nebo pseudodůvody typu blbostí, že se pan Jelen (externí manažer Dynama) opije a dělá ostudu, že se řeší, jakým způsobem vyhodili trenéra, jakým způsobem vedou sportovní úsek. To jsou věci, které jsou interní záležitostí jakéhokoli klubu a neměl by se kvůli tomu dostat pod tlak města.
Mnozí si myslí, že diplomatická cesta je už zavřená. Co vy?
Osobně jsem názoru, že by bylo nejkonstruktivnější, aby se strany dostaly zpátky do bodu 0. A řešilo se to, co za mě opticky vypadá hůř, než to ve skutečnosti je. Aby v klubu uměli líp vysvětlovat své kroky a posílili vedení, aby vypadali víc v souladu s představami města o budoucím progresu.
|
Není budějovický fotbal zakletý?
Vnímám, že paní majitelka má opravdu zájem klub rozvíjet. Investuje do něj nemalé prostředky. Je potřeba říct, že volný pád probíhal za předchozího vlastníka. A když se na to podíváte pouhými čísly, volný pád už neprobíhá. Klub není nějak významně hůř řízený než standardní účastníci druhé ligy, když to prozkoumáte opravdu do detailu.
Jednali jste, že by Dynamo hrálo v Ústí a tudíž by ve městě byly dva druholigové kluby?
Zatím to je předčasná otázka. Nevím, neumím na to odpovědět. Dynamo asi patří do Českých Budějovic. Vím, že klub musí mít stadion garantovaný na celou sezonu. Město velmi dobře ví, proč dalo výpověď právě teď. Dynamo v příští sezoně nebude splňovat podmínku stadionu, protože na něm neodehraje kompletní ročník. Musí si tedy najít stadion jiný, který bude vyhovovat parametrům. A mají na to omezený počet dní, souvisí s tím další kroky, musíte si změnit sídlo, dostat souhlas výkonného výboru FAČR. Není to tak jednoduché.