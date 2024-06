S Varnsdorfem zažil postup do ligy, teď je Kopecký zpět. Už jako hlavní kouč

Podílel se na historickém postupu fotbalového Varnsdorfu do nejvyšší soutěže jako asistent, teď se Ivan Kopecký vrací do Kotliny coby hlavní trenér. Po roční pracovní odmlce. Druholigový klub ho ve čtvrtek představil jako nástupce úspěšného Miroslava Holeňáka, který zamířil zpět do Liberce.