Gabriel řeší peníze, ne kouče: Ani nevím, zda se kvůli prémiím těšit z výhry

„Zatím trenéra nesháním, nechávám tomu volný průběh, jak všechno dopadne. Teď myslím ekonomicky, jinak ne,“ oznámil funkcionář, který je v Kotlině legendou. „Hledáme partnera pro život! Skutečně. Zatím ho nemůžu sehnat, tím se vše komplikuje. Nevím, jak to s klubem bude.“

Finanční situace je ve skromném oddíle tradičně napjatá, nejinak tomu je teď. Byť Gabriel ubezpečuje, že odhlášku ze soutěže nechystá. „Jaro zvládneme. Ale Varnsdorf by si zasloužil za ty roky mít partnera, aby nebylo potřeba myslet jen na ekonomiku, ale i na sportovní výkony,“ posteskl si.

A rozpočtová nouze ho přivádí na schizofrenní myšlenky. „Když to řeknu natvrdo, já ani nevím, jestli mě mají těšit výhry nebo ne. Kvůli prémiím za vítězství,“ poukázal Gabriel na fatální rozpor, který se v něm odehrává. „Ale na podzim mně kluci moc radosti neudělali.“

Pohled na tabulku je mrzutý, Slovan je poslední, získal jen 11 bodů za pouhé dvě výhry a pět remíz. „Nechci říct, že bychom rezignovali, to určitě ne. Herně šlo o docela slušný podzim, naše výkony nebyly na tak málo bodů. Skoro všem jsme byli rovnocenným soupeřem. Vlastně nevím, kde se to nešťastně zlomilo,“ zamýšlí se nad výsledkovým temnem, které odnesl kouč Kopecký.

Gabriel přitom trenéry odvolává výjimečně, spíš je proslulý bezbřehou trpělivostí s vůdci lavičky.

„Ivan je ohromně pracovitý, zapálený do fotbalu, nezaslouží si to. Vydržel jsem dlouho, ale pak už to nešlo. Udělal jsem to, aby se tým uklidnil před zimní přestávkou. S hráči jsme si popovídali, přípravu zatím vede asistent Petr Papoušek.“

Trenér Ivan Kopecký.

A není úplně vyloučené, že povýší do role hlavní kouče i pro jaro. „Zatím ani neuvažuji, jestli ano či ne. Nechci říkat, že jsem rozhodnutý, zda přijde nebo nepřijde trenér. Zatím je jmenovaný Papoušek, který teď v mezidobí povede přípravu. Času je dost, začíná se někdy v březnu, příprava startuje 6. ledna. Musím všechno zvážit, pak se uvidí, jakým způsobem se k tomu postavím,“ nechce nic uspěchat bard mezi fotbalovými bossy.

Nepochybně dojde ke změnám v kádru. „Uvidíme, jak to bude s příchody, přísliby jsou různé. Taky proberu s hráči, kdo tady chce zůstat. Někoho tu ani nechci, musí se trochu vyčistit kabina.“

Pomůže to k záchraně druhé ligy?