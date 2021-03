Drsek po prohře burcuje: Porážka nás nepotopí. Zase musíme válčit!

S Prostějovem se to v neděli nepovedlo, Varnsdorf dostal školení 2:4 a je jen šest bodů nad sestupovou čárou ve 2. lize. „Musíme zůstat klidní,“ apeluje Drsek i šéf defenzivy Kristián Zbrožek: „Ještě je 13 kol, po prvním jarním nemůžeme panikařit. Soutěž je vyrovnaná řadu let, a když poslední porazí prvního, nikdo se nemůže divit. Spodní týmy nejsou špatné a nikdo neskládá zbraně.“

A to ani Varnsdorf. „Porážka by nás neměla psychicky potopit. Jasně, takhle jsme si premiéru nepředstavovali, dva měsíce dřeme, sprintujeme, běháme, posilujeme, jsme natěšení, a pak pokazíme 2. poločas. Tým je ale věkově vyvážený, kluci mají ve 2. lize odkopáno plno zápasů. Musíme to rozebrat, semknout se a zase válčit,“ zavelel Zbrožek.

Trenér Drsek v zimě nahradil Davida Oulehlu, který zamířil na Žižkov, a naordinoval změnu stylu. Vsadil na rozestavení se třemi stopery, které už jako Hejkalův asistent razil v prvoligových Teplicích.

„Krajní stopery mám herní, jsou schopní hrát dobré balony. Sice jsme proti Prostějovu nebyli v kombinaci tak silní, ale chce to čas,“ má Drsek trpělivost. Zbrožkovi změna rozestavění nevadí. „Systémů je plno, ale není to nic, co by člověk nezvládl. Jen jsou trošku jiné posuny, vystupování,“ líčí. „Musíme tomu věřit.“

Drskovi hráči věří, vždyť jako hráč má v životopise i bundesligu. „Vyprávěl nám, co dělali v Německu. Hodně běžecké a kondiční věci, které teď využíváme,“ zamlouvá se Zbrožkovi. Stejně jako fakt, že Drsek by měl zapadnout do škatulky varnsdorfských trenérů: přísný, ale tak trochu i kamarád. „Varnsdorf je specifický, že tady musí být dobrá parta. Včetně trenéra. Musí to fungovat odshora až po trávníkáře. Jsme malý klub, musíme být rodina. Pan Gabriel (ředitel) vybírá charakterní trenéry a vždycky to klapalo,“ přiblížil stoper.

Drsek si angažmá zatím pochvaluje: „Dělá se mi tu skvěle, mám pracovité kolegy Martina Kotyzu a Radka Porcala, za to jsem rád.“ Jen na první výhru si musí počkat. „Je třeba zlepšit defenzivu, ale některé automatismy jsou slušné. Našel jsem tady bojovný tým, který má srdce. Nemůžu říct ani o jednom, že by nechtěl hrát a běhat, že by z něčeho schválně ustoupil. Ani náhodou! Tým je poctivý, akorát si vážně už musí víc věřit.“