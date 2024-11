Rudnytskyy o konci trenéra: Je to naše vizitka, jsme v tom všichni

„Víme, že situace je vážná, ale nic nevzdáváme. Na jaře to nakopneme a pojedeme,“ věří kapitán druholigového odpadlíka, přidušeného sérii třinácti zápasů bez výhry. Ta vyústila v konec kouče Ivana Kopeckého.

„Nejsem od toho, abych soudil trenéra, je to rozhodnutí klubu a my to musíme respektovat. Ale trenér za to ani moc nemůže, jsme v tom všichni, je to naše vizitka,“ nesvaluje vinu na zkušeného kouče.

Druholigový rozjezd Varnsdorfu byl pohádkový: remíza 1:1 se Žižkovem, výhry 3:1 s Opavou a 6:1 v Brně. Šokující demolicí exligisty ovšem paradoxně dobré časy skončily, od té doby Slovan napočítal 10 porážek a tři remízy, které ho z pozice nejslabšího týmu soutěže vynést nemohly.

„První tři kola to bylo super, ale pak se to nějak zabrzdilo. Nedotáhli jsme zápas v Olomouci, kde jsme 2:0 vedli. S Vlašimí jsme to ztratili v 93. minutě. Je to blbá série, dělali jsme vše, abychom ji zastavili, ale vždy to o kousek nevyšlo. Ta půl sezona se nám vůbec nepovedla,“ procedí univerzál s ukrajinskými kořeny.

Jak se nabalovaly porážky, na náladě v týmu to pochopitelně nepřidalo. „Ale herně jsme s nikým nepropadli, snad jen s Chrudimí jsme dostali trojku, jinak to bylo vždy o kousek: 0:1, 1:2. Uvidíme v zimě, jestli přijdou nějací noví hráči, každopádně budeme bojovat až do konce,“ slibuje.

Tým zatím vedou asistenti v čele s Petrem Papouškem, o Kopeckého konci se hráči dověděli v úterý. „Třeba to bude zrovna ten impulz, co tomu pomůže,“ zamýšlí se hráč, jenž za Varnsdorf odehrál 349 zápasů a nastřílel 45 branek. Letos na podzim toho ale moc neodkopal, kosily ho zranění a nemoci.

„Už v přípravě jsem měl zdravotní problém, takže přišla pauza, když jsem se do toho dostal, v Prostějově jsem se zranil znovu. Pak jsem pro změnu onemocněl. Taky mě to štve, že jsem větší část podzimu promarodil a nemohl týmu pomoct víc, ale to tak někdy bývá,“ krčí rameny. Věří ale, že na jaře bude fit a pomůže Slovan vytáhnout z pásma sestupu. Na čtrnácté Brno teď ztrácí 4 body. „Nechci vůbec přemýšlet o tom, že by se nám to nepovedlo. Budeme dělat vše, abychom to zachránili, do výběžku druhá liga patří!“