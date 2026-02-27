Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

„Navrhujeme rozšíření na 18 týmů s cílem, aby se hrálo víc zápasů a zmizela nesmyslně dlouhá zimní pauza, která vadí všem. Mělo by být zájmem majitelů maximalizovat svůj produkt. Když máte restauraci, taky nechcete, aby byla dva dny ze sedmi zavřená,“ představil svoji vizi Přemysl Kubáň, majitel ústeckého Viagemu.
Už v zimě si postěžoval nad formátem druhé ligy. Od posledního podzimního mistráku k prvnímu jarnímu uběhlo v ústeckém případě 111 dní. „Navrhujeme primitivní, jednoduché řešení. Když bude o dva týmy navíc, znamená to 34 zápasů pro jednoho, celkem 66 zápasů k dobru v celé soutěži. Což je 66 x 90 x 22, tedy přesně 130 680 herních minut navíc, HM je základní jednotka, s kterou se má počítat,“ vykalkuloval Kubáň s tím, že počet zápasů, a tedy velikost produktu, vzroste o 27,5 %.
Většina fotbalové obce podle něj tvrdí, že chtějí rozvíjet svoje hráče. A 130 tisíc herních minut navíc k tomu může přispět. „Spousta týmů je nastavených tak, že 70 procent kádru jsou fotbalisté, kteří jsou v development fázi. A nejlíp je zlepšujete tím, že jim dáváte ostré minuty v ostrém zápase,“ přiblížil novátor. „Hráče to zlepší rychleji a taky je majitelé rychleji a lépe prodají.“
Na argumenty, že českému fotbalu – zvlášť od druhé ligy níž – zimní počasí nesvědčí, Kubáň hned tasí protiargumenty. „Mohlo by se hrát o týden dva navíc v listopadu, o týden dříve začít v únoru, končit o týden později,“ předeslal. „Lidi budou říkat, že není infrastruktura, přírodní podmínky. Jenže data z Českého statistického úřadu říkají, že mezi 8. a 15. listopadem je téměř stejná pravděpodobnost sněhových přeháněk. Je potřeba říkat reálná data, ne hlouposti ze čtvrté cenové.“
Kubáň našel i další plusy.
„Klesne jednotkový náklad na zápas, zlevní se, protože stejně hráče musíte platit, ať jsou na hřišti a dělají radost divákům, nebo sedí doma nebo kdekoli jinde.“
„Pokud obchodujeme televizní práva, tak si televize koupí o 66 zápasů víc, což je atraktivnější pro ni, pro nás, pro fanoušky i pro sponzory.“
„Vyřeší to i krávovinu v podobě nespravedlivé propustnosti mezi druhou a třetí ligou. My opustili třetí ligu, ale ne principy spravedlnosti. Tři týmy by šly dolů, tři týmy, dva ze dvou českých skupin třetí ligy a jeden z moravské, by postupovaly. Sestup pak nebude taková tragédie, jako když k postupu musíte zvládnout baráž.“
„A že nejsou v třetí lize kluby? Není to pravda! Kladno, Česká Lípa, Most… najdu je bez problémů. Druholigisté nemají patent na infrastrukturu.“
Viagem plánuje svolat schůzku majitelů druholigových oddílů spolu se Žižkovem, který s jeho nápadem souzní. „Bude-li nálada většinově proti, budeme to respektovat. Ale já myslím, že to je přesně naopak, že většina nový model podpoří. Jsme ochotní za Viagem vypracovat analýzu, která potvrdí naše názory. Čísla by mohla rozhodovat. Potom by se předložil společný návrh Ligové fotbalové asociaci,“ nabídl Kubáň možný harmonogram.
Rudolf Mazánek, akcionář Viktorie Žižkov, patří mezi stoupence reorganizace: „Jsme pro rozšíření účastníků ve druhé lize, abychom maximum času hráli a minimum stáli. Lehce oťukáváme další majitele, vše nasvědčuje tomu, že zájem je. Nezaznamenal jsem negativní úhel pohledu a všechno směřuje k tomu, že iniciativa bude čím dál hlasitější.“
Návrh se týká jen druhé ligy, byť probublávají tendence rozšířit i nejvyšší soutěž. „První liga nás nezajímá, moc ji nesledujeme, takže na to nemám jednoznačný názor,“ nechce si Kubáň hrát na brouka Pytlíka.
Jeho Viagem už své trikoty využil pro kampaně na nejhezčí dresy na světě a za čisté Ústí. „Dokud nebude Ústí skutečně čisté, naše kampaň poběží dál. A to samé naše současná za rozšíření druhé ligy. Pojede, než bude změna provedena.“