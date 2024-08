Stálice Grigar perlí a ústecký fotbal táhne: Tady je to liga v menším měřítku

Jednačtyřicetiletý nezmar nestárne.

„Jsem rád, že jsem se penaltou předvedl, jinak jsem moc práce neměl,“ vykládal hecíř po páteční demolici českolipského Arsenalu 5:0. Pokutový kop vyrazil za dvoubrankového vedení, čili ještě v klíčovou chvíli. Skočil k tyči a donutil exekutora Matěje Šimona, aby se chytil za hlavu.

Viagem v létě zatřásl kádrem, na lavičku instaloval navrátilce Svatopluka Habance, kterého fanoušci přivítali aplausem i skandováním. Návštěva? Úžasných 1 537 diváků, kteří obdivovali i čerstvě pomalované zdi tribuny nebo nového maskota, vlka Armáka.

Armák na zdi... ...a ve skutečnosti.

Grigar dostal roli vůdce obrozeného mužstva. Po zápase měl vykřičené hlasivky, jak dirigoval svůj tým. „Trošku jsem na kluky řval, abychom nepolevili a nedostali blbý gól. Takhle jsme zápas měli pod kontrolou,“ potěšilo veterána.

Habanec ho vychválil: „Už v Hradci při vítězství 1:0 zneškodnil za bezbrankového stavu tutovku, teď zase. Dokáže se soustředit, mančaft díky němu cítí jistotu. Pod výhry se podepsal.“

Dva tituly získal s pražskou Spartou, dlouhých patnáct let působil v Teplicích, ale jaro mu vystavilo ligovou stopku. Po chybě v utkání s Hradcem Králové vytušil, že nad jeho působením na Stínadly se vznáší stín nejistoty. „Šel jsem za vedením a chtěl jsem věděl, co se mnou bude dál. Po týdnu řekli, že už se mnou nepočítají. Cítil jsem to. Beru to, mám svůj věk,“ neloučil se ve zlém.

Teplický klub po něm na stadionu pojmenoval jeden ze sektorů a oficiálně se s ním rozloučil koncem července symbolicky před šlágrem se Spartou. Teď už s sebou mrská v brance o dvacet kilometrů dál. Třeba vydrží až do padesátky, konci kariéry se zatím úspěšně vzpírá. „Já jsem dlouhověký. Jak s manželkou, tak s klubem,“ rozesmál se opavský rodák.

V novém působišti nejen chytá, ale také trénuje brankáře. „Pořídil jsem si bloček a tužku. Chystám si tréninky, mrknu na YouTube na nějaká cvičení, která jsem dělal já. Baví mě to. Nejdřív jsem váhal, jestli to klukům vyhovuje, ale postupem času jsem jistější.“

Jistý je i mezi třemi tyčemi. Habancovi zvěstoval, ať chytá, kdo je lepší. „Když bude cítit, že jsem horší, ať mi to řekne,“ nechce matador jednat v rukavičkách.

A zatím je za hvězdu.

Ústecký brankář Tomáš Grigar vyráží penaltu.

„Dvě nuly jsou výsledkem útočného fotbalu. Tlačíme se dopředu a soupeř nemá tolik šancí. Doufám, že si celou sezonu při zápasech moc nezachytám,“ kření se Grigar. „Každé utkání bude o jedné nebo dvou příležitostech soupeře, musím být připravený.“

Připravený je, dokonce i nadšený. Nad třetí ligou nos neohrnuje. „Nebál jsem se, že by mě to tady nebavilo. V Ústí se to dá srovnávat ligou, byť v menším měřítku. Zázemím a vším. Má to svoji kvalitu, za což jsem rád. Pevně věřím, že druhou ligu vykopeme. Trenér Habanec ví, co chce, pomalu to do sebe dostáváme.“

Postup je cílem pro ambiciózní tým i brankáře, který si v nejvyšší soutěži odkroutil 20 sezon a odškrtl 376 zápasů. Víc nul než on v ní nastřádali jen lídr Jaromír Blažek a druhý Martin Vaniak, oba přes 150. „Já mám teď dvě, musím zatlačit na slávistu Tondu Kinského, ten letos v lize udržel už čtyři. Sranda,“ řehtal se 193 centimetrů vysoký gólman.

Dva ústecké zásahy zařídil Marquinho, další přidali Černý, Novotný a Červenka. „Všichni útočníci dali gól, to je jen dobře. A Marquinho na rozdíl od přípravy své první dvě šance využil. Ovšem jako Brazilec nám ještě v šatně ani nezatančil,“ popíchl Grigar exotickou akvizici.

Novou štaci si užívá i proto, že ústecký fotbal táhne. „Byl jsem překvapený, jaká návštěva byla, i hostující fanoušci přijeli. Snad jsme ty naše pobavili a bude jich chodit ještě víc.“

Zdá se, že bude. Nejen na Ústí, ale i na Grigara samotného.