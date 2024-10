Habanec po přestřelce s Plzní: Jako Manchester City máme zatím jen dresy

„Vypadáme nahoře, ale v sobotu nás čeká derby a Most nám určitě bude chtít zatopit už tím, že máme těžký zápas v nohách,“ odtušil ústecký trenér Svatopluk Habanec. „Kdyby přišly alespoň dvě třetiny fanoušků co dnes, byl by to náš dvanáctý hráč,“ poprosil.

Městský stadion zaplnilo 3 168 diváků, což je revidovaný údaj z původně nahlášených dvou a půl tisíce. „Fanoušci nás vyhecovali hrozně moc, cítili jsme je. Měl jsem husí kůži, když jsme dali gól na 3:4,“ líčil záložník Ladislav Kodad.

Viagem ztrácel tři branky, ale v poslední desetiminutovce dvě vstřelil a finiš zauzloval, útočil na prodloužení. „Kdybychom byli zkušenější a dali tři dloubané balony do šestnáctky, zatopíme Plzni ještě víc. Bohužel jsme to chtěli dohrát jako Manchester City, ale zatím na to máme akorát dresy,“ pousmál se kouč nad světle modrými trikoty.

Hostující Viktoria, vytížená domácí i Evropskou ligou, obvyklou sestavu protočila, ale i tak kvalitu prokázala. „Plzeň měla výborné centry do vápna, z nich zakončovala a my tak dostali tři góly,“ litoval Kodad. „Hrozně těžko se to brání, v tom mají obrovskou sílu. Zápas byl zajímavý a ani jsme nečekali, že je tak potrápíme. I my ukázali, že máme kvalitu.“

Ovšem též kádr, který není moc široký. Habanec ho v zimě chce posílit, shodl se na tom s majitelem.

Moderátorka FK Ústí Táňa Bystroňová a její outfit při zápase.

„Dát Plzni tři góly a dočkat se, že hlavní tribuna křičí Ústí, do toho! je nádherné. Zápas splnil očekávání, všichni jsme si ten svátek užili. A 4:3, to jsou ty moje bláznivé výsledky,“ mrkl kouč Viagemu, který Ústí před lety dvakrát dovedl do nejvyšší soutěže, jednou ji tým kvůli nevyhovujícímu stadionu nehrál.

Teď usiluje Habanec o další postup, zatím ze třetí do druhé ligy. Ústí je druhé za Kladnem s dvoubodovým mankem a zápasem k dobru. V sobotu od šesti hostí Most, tedy tým nového kouče Pavla Horvátha. „Věřím, že si do derby přeneseme nějaké sebevědomí,“ řekl Kodad. „Na to, že Plzeň je česká špička, jsme nehráli vůbec špatně.“