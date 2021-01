Kouč ústeckých hokejistů: První liga bez postupu? Holý nesmysl

I když Slovan pracuje ve skromných podmínkách, Mach tvrdí, že má na víc, než je současné třinácté místo v 1. lize. „Když můžeme hrát pasáže, kdy skvěle bruslíme, napadáme, nepustíme soupeře ze třetiny, prostě předvádíme parádní hokej, tak proč ne? Ale pak se stane, že z toho úplně vypadneme. Kluci si to musejí srovnat v hlavách, hrát především poctivý hokej, ne na krásu,“ velí. Ve středu Slovan zabral a doma dvoubodově přemohl 3:2 Slavii.

Ústecký cíl je jasný, postup do play off. „Měli jsme sérii čtyř proher, tak nám to trošku odskočilo, ale věřím, že to v těch hráčích je, že na to dosáhneme. Kluci ale musí sami chtít, když ne, tak tady prostě nebudou,“ hrozí kouč.

I přes finanční trable, které kvůli opatřením proti šíření koronaviru postihly kompletně celý segment sportu, je v Ústí relativně slušná konkurence. „Je tady dost hráčů, můžeme si vybírat. Máme patnáct šestnáct útočníků, 10 beků. Spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví funguje, mají tam pro nás ještě jednoho beka na vyzkoušení, takže super,“ pochvaluje si Mach.

I finančně by Ústí mělo náročnou sezonu ustát. „Hráči normálně dostávají výplaty, nic jim nebylo kráceno. Situace je těžká, sponzoři to drží, ale nejsou peníze z diváků, což je strašná díra do kasy. Musíme to nějak přežít. Není na rozhazování, situace není nejlepší, ale ani nejhorší. Bude to našponované, ale sezonu dohrajeme,“ je přesvědčený kouč.

Během vynucené pauzy Slovan trénoval v sousedních Teplicích na malém kluzišti a teď si musí zvykat zase na větší hřiště. „Dělá nám to velké problémy, jsme všude pozdě. Věřím ale, že se do toho dostaneme brzy zpátky a zabojujeme o předkolo.“

I když je teď Ústí blíž ke dnu tabulky, Mach se nechce nechat ukolébat tím, že z 1. ligy nikdo nesestupuje. „My si dali za cíl play off, nechceme být dole. Říkají nám, hrajte mladé, když se nepadá, což my děláme. Ale na druhou stranu jim nebudeme umetat cestičku jen proto, že jsou mladí. Každý trenér nechá mladého hrát, když na to má,“ tvrdí Mach.

Nesouhlasí, aby z 1. ligy letos nikdo ani nepostupoval, jak navrhovaly některé extraligové kluby. „Holý nesmysl! Mužstva jako Kladno nebo Jihlava do toho dávají spoustu peněz, a teď jim uprostřed sezony zakážou hrát o postup? Co by na to asi řekli jejich sponzoři? Jak to vůbec mohl někdo říct,“ nechápe ústecký trenér.