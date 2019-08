Ústečtí si oddechli. Čím dřív první vítězství přijde, tím líp, řekl kouč

Přitom soupeř vyrovnal jen 12 minut před koncem! „V takovém momentu se pozná, jestli tým je tým, nebo si na něco jen hraje. Jsem rád, že v tomhle blbém okamžiku jsme hráli dál a věřili, že gól dáme.“

Pochybnosti o ústecké formě mohly vyvěrat z výsledkového propadáku na půdě nováčka Vyšehradu, z debaklu 1:4. „Dostali jsme tam facku,“ přiznal Křeček. „Ale herně vstup nebyl špatný. Ani v jednom ze tří zápasů jsme nebyli horší než soupeř. Vyšehrad mě štve výsledkově. A nespokojenost je i s tím, jak se nám zatím nedaří řešit finální fázi.“

Jihlava vyhrála v Třinci, uspělo i Brno v Sokolově. Derby pro Duklu Zpravodajství ze 3. kola

Ani tři góly do prostějovské sítě Křečka neukonejšily. „V útočné činnosti nám něco chybí. Moc se nadřeme na gól. Šance si vytvoříme, i když jich není extra moc. Máme mraky standardek, snad 25 rohů za tři zápasy, ale nedali jsme z toho gól, naopak inkasovali. A to na nás soupeři kopali polovinu těch rohů. To jsou minusy.“

Po Vyšehradu trenér zamíchal sestavou a vyměnil čtyři jména. V Ústí je konkurence – a zdravá. „Všichni musí v každém tréninku, v každém zápase dokázat, že chtějí na hřiště. Někteří se mi na Vyšehradu nelíbili, výměna Braka byla vynucená, měl teplotu. Ostatní musí být v pozoru. Nemusí se jim dařit, ale musí na trávníku nechat všechno. Pak mají velkou šanci, že budou hrát.“

Svoje ústecké štěstí ještě hledá Fortune Bassey, Nigerijec vypadl ze základní sestavy. „Na Vyšehradě měl asistenci při penaltě a dvě zakončení. Nedá se mluvit, že by byl špatný nebo dobrý. Udělal kiks při druhém gólu. Někdy vypadává z vysokého napadávání, na to nebyl zvyklý. Postupně ho zpracujeme, protože má kvality a góly dávat bude,“ věří Křeček nejlepšímu střelci loňského ročníku 3. ligy.

Stejně tak sází na dalšího útočníka Lukáše Matějku, který skóroval proti Prostějovu. „Hrozně se zlepšil v tom, jak hraje zády k brance, jak drží těžké balony, má fantastické krytí míče. Fortune je dynamičtější. Oba budou platní!“

Už v pátek v Brně?