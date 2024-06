Postup nevyšel, Viagem opět mění trenéra. Vrátí se ústecká legenda Habanec?

„Ještě nemůžu nic potvrdit. Smlouva zatím není s nikým podepsaná a nebylo by seriózní oznamovat nového trenéra v předstihu. Uděláme to během příštího týdne na našich sociálních sítích,“ pomlčel majitel klubu Přemysl Kubáň.

Viagem koupil ústecký fotbal před rokem s touhou vrátit ho na druholigovou mapu, jenže jeho trenéři měli krátkou životnost. Slovák Branislav Sokoli opustil lavičku kolo před koncem neúspěšného podzimu, v posledním zápase roku ho zastoupil šéftrenér mládeže Miroslav Vlasák.

Na jaře marně doháněl ztrátu na vedoucí Velvary Daniel Sochor, v půlce května si kvůli neuspokojivým výsledkům balil kufry i on. A tak mužstvo závěrem sezony provedl další Slovák Jozef Šišjak, někdejší asistent Pavla Vrby ve Zlíně.

„Šel k nám s tím, že bude trenérem B-týmu. A vypadá to, že dostane i určitou roli v áčku, ale ne v roli hlavního trenéra,“ uvedl Kubáň. A na přímý dotaz odmítl, že by se chystal návrat Jiřího Jarošíka.

Pokud se Viagemu skutečně upíše Habanec, půjde o senzační comeback po dvanácti letech. Čtyřiapadesátiletý trenér totiž v Ústí nad Labem tvořil zlatou éru. V sezoně 2009/10 dotlačil Armu k historickému postupu do české ligy. I po sestupu s ní druhou nejvyšší soutěž ovládl, jenže podruhé už vedení klubu účast mezi elitou vzdalo kvůli nevyhovujícímu stadionu.

Brněnský rodák pak čtyři sezony koučoval Slovácko, další prvoligovou přidal v Brně. Letos ho oslavují v Kuřimi, tým z krajského přeboru vytáhl poprvé v moderní éře do divize.

Ústecký Viagem zakončil letošní ročník páteční porážkou 1:2 v Mostě. A obsadil bronzovou pozici ve skupině B České fotbalové ligy s dvanáctibodovou ztrátou na vítězné Velvary, které si zahrají postupovou baráž se Slavií Praha B.

Moderátorka ústeckého klubu Táňa Bystroňová zpovídá Davida Černého.

„Baník do zápasu dal víc bojovnosti než my, což mu stačilo. Konečné třetí místo vypadá jako úspěch, ale je to neúspěch. Nezvládnutá sezona,“ mračil se David Černý, se 13 góly nejlepší ústecký střelec.

Pro příští rok vedení Viagemu plánuje rekordní rozpočet a už bezpodmínečný atak na druhou ligu. Bude to s postupovým trenérem Svatoplukem Habancem?