Habanec: Nejsem šokový trenér, jízda mě překvapila. Na moderátorky nežárlí

„Neříkám, že bychom měli hodně oslavovat, ale můžeme dát dekorum tomu, že se podzim povedl,“ naznal Habanec, který je zpátky po víc než dekádě. Ústí kdysi dvakrát vytáhl mezi ligovou smetánku, byť podruhé to zhatil nevyhovující stadion, nyní mu to taky jde: 1. místo v béčkové skupině třetí ligy, nejvíc výher i nastřílených gólů, nejmíň porážek i obdržených branek. Plus devítibodový náskok půlmistra na čele.

Jaký je comeback po 12 letech?

Tehdy jsme jeli bomby, pět let se nedá zapomenout. Vrátil jsem se v nejvhodnější dobu. Když přijdete po úspěchu, těžko se to povyšuje. Zde byl relativní neúspěch. Druhá věc je, že tu mám dvě dcery, které zrovna letos porodily dvě děti. Mám už tři vnuky. Jsem rád, že jsem jim nablízku. O taťku se ségrou je v Brně postaráno. Hrozně mě tady fotbal baví.

Nežárlíte, že jste ve stínu ztřeštěného marketingu, zvlášť vnadných moderátorek?

Vůbec mi to nevadí. Zakrývá nás to, nemusí být na mě a na tým vytvořený tak obrovský tlak. Tohle je výhybka. Jsem dost starý na to, abych potřeboval být na každé fotce, na každém vtipu, co vyjde na Facebooku. Mám úctu k soupeři i soutěži, ale marketingové věci jsou moderní, a jak vidíme, sledované.

Táňa Bystroňová už v Ústí skončila... ...jednou z moderátorek je Niky Morávková.

Podzim vyšperkovala domácí bilance bez inkasovaného gólu. Zažil jste to už někdy?

Ani jako hráč, ani jako trenér. Od začátku byla podpora od brankáře Grigara. Když něco obrana pustila, byl rozdílový hráč. Přišel z ligy a je to vidět na hřišti i v kabině. My naši hru směřujeme do ofenzivy a zaměstnávat soupeře v útočné fázi znamená, že nemají tolik příležitostí.

Co vás dovedlo k pozici lídra?

Udělal jsem si obrovský rozbor podzimní části ve statistikách střel našich i proti nám, držení míče, rohů. A nebyl zápas, kdy bychom nebyli dominantnější nejen ve hře, ale i v číslech. Útočná fáze převážila obrannou. Takový podzim se jen tak nemusí opakovat, jízda od jediné porážky v Kladně byla zajímavá až na zaváhání v Zápech.

Čím to, že jste dal tým tak rychle do kupy po svém nástupu?

Nečekal jsem to, protože jsem spíš trenér na dlouhodobější činnost, což fungovalo třeba ve Slovácku. Málokdy se povede něco v krátké době. Asi jsme nešlápli mockrát vedle v pořizovacích nákladech na hráče. Kodad, Novotný nebo Grigar jsou jména, která pomohla. Stávající hráči Červenka, Černý či Kučera dostali ještě větší chuť do fotbalu. A hladoví útočníci nastříleli dohromady 23 branek, to je taky celkem unikum. Třináct výher z 16 zápasů hovoří o tom, že si to sedlo jak zadek na hrnec. Pro mě je taky překvapení, že jsme byli v podzimní části až tak dominantní.

A také vás fanoušci chválí za pěkný fotbal. Jak se to poslouchá?

Moc hezky, ale z tréninkového procesu se to přenáší do zápasu. Jsme schopní hrát vysoký presink, rychlý zisk, ale i z bloku. Máme hodně fotbalistů, není tedy možné hrát nějakou překopávanou nebo nakopávanou, to už vůbec ne. Hráči si to vzali za své a myslím si, že je náš styl hodně baví.

Ústecký trenér Svatopluk Habanec s vnoučkem.

Popíráte tvrzení, že čím nižší soutěž, tím větší boj.

Budu možná trošku neskromný, něco jsem se ve světě naučil. Ve Slovácku jsem se potkal s Adriánem Guľou a měli jsme k tomu nastavený i tréninkový proces. Přihrávkové cvičení nebo hry, abychom míč drželi. V Ústí se to objevilo fakt hodně brzy. Máme hodně hráčů silných na balonu a technicky vybavených, proto se to děje. Vždy je styl potřeba přizpůsobit hráčům.

Máte druholigový tréninkový proces, když chcete postoupit?

Ano, nejen kádr má druholigovou kvalitu, ale i příprava. Proti soupeřům nebo jaru máme o 1,25 tréninku za týden víc, což jsou čtyři za měsíc a 50 za rok. Jak trénuješ, tak hraješ, jsme na sebe nároční. Pět dnů jedeme bomby, sobota je volná, na to rodiny slyší. Chceme být natrénování, aby třeba někteří soupeři odpadli v 60. minutě.

Do prvoligového „levelu“ je daleko?

Tam mají spoustu doplňkových věcí, dva maséry, dva fyzioterapeuty, dva kondičáky, analytika, takhle daleko ještě nejsme. Pan majitel Kubáň říkal, že chce všechno nadstandardní, tak mu povím, že chci nadstandardní hráče. (smích) Jsem zvědavý, jak se bude tvářit, až uvidí finanční rozpočet.

Chcete se posílit?

Musíme zohlednit možnosti, jací jsou hráči na trhu. Máme zadání druhá liga, tak se chováme. Jsou tu vytvořené podmínky díky majiteli. Bude to o tom, jak se postavíme k jaru. Míříme k baráži. Musíme si pojmenovat pozice, jaký máme kádr, jestli je dostačující, úzký, nebo směřovaný druholigově.

Je Ústí váš osudový klub?

Dá se to tak říct. Hrozně rád bych tady použil, co bude dlouhodobé. Mně se dlouhodobá práce vždycky líbila víc, protože nebyla jen šoková. Od toho zastřešuji sportovní úsek jako celek, myslím si, že v dohledné době je připraveno něco pro mládež. Pracuji na tom s ostatními lidmi v klubu, od ledna se budou dít zajímavé věci