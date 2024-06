Habanec zpět na scéně, po 12 letech se upsal Ústí. Další postup je výzva, říká

„Sváťa Habanec je ústecká legenda. S klubem dokázal už dvakrát postoupit a my věříme, že se mu to povede i potřetí. K tomu mu dáme k dispozici veškeré prostředky, které jsou k postupu potřeba,“ uvedl Přemysl Kubáň, majitel a šéf představenstva FK Viagem Ústí nad Labem.

Habanec je zpátky na místě činu po dlouhých 12 letech, mezitím stihl i prvoligové štace ve Slovácku a Zbrojovce Brno.

„Je zvláštní, že se vracím po takové době. Trénovat Ústí a dotáhnout ho k dalšímu postupu je výzva, byť ambice jsou na mě abnormálně rychlé a veliké, moje úspěchy byly vždy dlouhodobé. Ale kývl jsem na to i díky pravomocím, které jsem dostal při skládání kádru,“ svěřil se navrátilec, který poslední tři roky působil v Kuřimi jako šéftrenér klubu a trenér áčka. Z krajského přeboru svůj tým na jaře dostal do divize.

Viagem během letošního ročníku České fotbalové ligy vystřídal čtyři trenéry. Začal Branislav Sokoli, po jeho odvolání jeden zápas odkoučoval šéftrenér mládeže Miroslav Vlasák. Pro jaro přišel Daniel Sochor, ale také on si balil kufry. Sezonu dokončil Jozef Šišjak, který povede divizní B-tým a Habancovi bude k ruce jako asistent.

„S panem trenérem Habancem si slibujeme dlouhodobou spolupráci a věřím, že v našem klubu bude působit celou řadu let,“ očekává Kubáň.

Čtyřiapadesátiletý Habanec se nediví, že první ústecký pokus o comeback do druhé ligy nevyšel. „Majitel koupil klub loni v polovině června, měl tedy pramalý čas dát dohromady sportovní stránku,“ chápal. „Věřím, že vrátíme Ústí tam, kam vzhledem k tradici patří, to je minimálně druhá liga. Když se to nepovede hned, střílet se za to nebude. Důležité je, aby se povedlo něco, co má smysl do budoucna. A nebude to jen krátká epizoda nás a majitele.“

V Ústí působil Habanec v letech 2007 až 2012, dvakrát Armu dostal do nejvyšší soutěže, poprvé ji hrála v Teplicích, podruhé účast kvůli nevyhovujícímu stadionu vzdala. Tehdy pod ním hráli i Alois Hyčka, člen současného kádru, a Lukáš Zoubele, sportovní manažer Viagemu.

Ústečtí fotbalisté vyhazují trenéra Svatopluka Habance poté, co tým v květnu 2010 postoupil do první ligy.

„My jsme se ještě převlékali v buňkovišti, tribuna vyrostla až po mém odchodu. Jsem strašně překvapený, jaké zázemí klub momentálně má.“

Byť je Habanec brněnský rodák, díky svému hráčskému angažmá v Teplicích a Chomutově na dlouho zakořenil na severu Čech. „A k návratu do Ústí mám i soukromé důvody, přítelkyně je z Teplic a moje dvě dcery, které tam taky žijí, letos čekají přírůstky do svých rodin.“

Habanec už je zpátky v rodině ústecké, fotbalové.