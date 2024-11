Výchova hejtrů v Ústí. Jeden se před fanoušky kál za urážení moderátorky

„Setkání bylo zvláštní, od začátku měl v očích slzy. Nejdříve jsem na něj byla tvrdá, nakonec jsem ho objala. Oceňuji jeho omluvu i odvahu přijít,“ líčila Bystroňová, která pro třetiligový Viagem natáčí pozápasové rozhovory i další videa s výrazně odhaleným dekoltem, což zaujalo média po celém světě.

Právě její vyzývavý vzhled je terčem, do kterého se diskutující ve virtuálním prostoru často trefují. Klub příspěvky necenzuruje, nemaže tedy ani ty hanlivé. Bystroňová je prý dříve ignorovala, ale když se s hejtry vedení Viagemu rozhodlo zatočit, přidala se. „Jsem ráda, že se mě zastali. A teď jsme napravovací tým.“

Vedení vybralo tři facebookové profily, jejichž vlastníci jsou v urážení pod příspěvky klubu nejaktivnější. Sledující pak hlasovali a „vítěz“ měl na středeční pohárový zápas s Plzní vstup do VIP prostor. K tomu lahev vína, večeři pro dvě osoby, poukaz do fanshopu v hodnotě tří tisíc korun a kalendář fotbalového Viagemu se spoře oděnými modelkami. Klub nakonec pozval všechny tři hejtry, dostavil se jediný, Lukáš Piták.

„Dva neměli odvahu převzít si ceny, nemají ani odvahu dále pokračovat ve svých výlevech, což je pozitivní efekt celé akce,“ pochvaloval si Přemysl Kubáň, majitel ambiciózního klubu. „Jediný, který dorazil, se o poločase před celým stadionem omluvil, promluvil i s otcem Gabrielem, naším knězem fotbalu, a bylo mu odpuštěno. Šel jako správný občan příkladem všem svým kolegům.“

Piták své pokání učinil pod plnou tribunou o přestávce pohárového zápasu. „Já se Táně za svoje komentáře ze srdce omlouvám. Moc mě to mrzí, asi jsem to přehnal,“ povídal nervózně do mikrofonu, když převzal dárkovou tašku. „Myslím to upřímně.“

Nenávistné, posměšné či urážející komentáře na sociálních sítích jsou nešvarem, který se netýká jen fotbalu a sportu. Viagem se podle Kubáně rozhodl, že přispěje ke kultivaci veřejného prostoru: „A to tím, že takto veřejně před zraky všech převychováme tři vybrané největší hejtry. Akce byla úspěšná, minimálně jednu duši se podařilo otočit správným směrem.“

Převychovat všechny internetové potížisty, to by byla sisyfovská práce. Hejtři, kteří jsou povětšinou „hrdiny“ jen za klávesnicí, nezmizí. V Ústí nad Labem alespoň jeden z nich odhodil roušku poloanonymity. „Tohle existuje od doby, kdy má kdekdo možnost se veřejně vyjadřovat. S tím nic nenaděláme, ale můžeme ukazovat, že má smysl chovat se k sobě slušně a se vzájemným porozuměním,“ apeluje Kubáň.

FK Viagem Ústí nad Labem ‍ VÝCHOVA HATERŮ V ÚSTÍ



Vyber největšího "hatera" naší Táni! Ten hater, který dostane nejvíce hlasů od nás dostane



Pozvánka na zápas s Viktorií Plzeň do VIP...

Lahev Prosecca

Poukaz do fanshopu v hodnotě 3 000,-

Poukaz na večeři pro 2 osoby

Kalendář pro rok 2025 155 60

Pikantní je, že jeden z nominovaných si posléze dal jako svojí profilovou fotografii snímek Bystroňové, do které se předtím sprostě opíral.

„Troufám si říct, že dokud založení aplikace nebude možné vyloženě na doklad totožnosti, tak můžeme leda dále napravovat pár opakujících se profilů se zaměřením na české publikum. Do jiné země kvůli hejtrovi nepoletím,“ pousmála se Bystroňová.

Po unikátní akci Výchova hejtrů v Ústí se zatím nenávistné komentáře pod příspěvky klubu neobjevují. Jak dlouho to vydrží?