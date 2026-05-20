Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

  14:26aktualizováno  15:22
Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem neobhájil. Klub se odvolá, zádrhel je podle něj jen administrativní ohledně nájemní smlouvy s městem. Licenci nezískaly ani českobudějovické Dynamo, Příbram a Chrudim; ta by měla během výstavby umělého osvětlení hrát v Chomutově.
Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice. Fanoušek s vlajkou Viagemu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalové Ústí se raduje z gólu proti Slavii B.
„Nebojím se, že bychom licenci nedostali. Odvoláme se. U nás je jediný problém ohledně nájmu stadionu, smlouvu s městem máme do 30. 4. 2027, protože takto byla před deseti lety podepsána,“ sdělil Kubáň, který klub vlastní tři roky. „Město schválilo písemný příslib na prodloužení nájemní smlouvy o dalších deset let. K žádosti o licenci jsme ho doložili, ale komise to asi vyhodnotila jako nedostatečné. My se řídili tím, že stačí písemné prohlášení města, nevím, kde tato informace vznikla.“

Viagem už detaily nové nájemní smlouvy na Městský stadion s magistrátem dolaďuje. „Dnes jde ředitel klubu na město a očekávám, že v pondělí dodatek o prodloužení smlouvy do konce příští sezony prohlasují. Bereme to jen jako administrativní záležitost, kterou doplníme a všechno bude v pořádku. Nic dalšího tam není,“ uvedl Kubáň.

Na stadionu se v nejbližší době nainstaluje nový kamerový systém, na který měl klub výjimku. Brzy musí město vyřešit rovněž vyhřívání trávníku, které je nedostatečné a od sezony 2027/28 bude povinné i ve druhé lize. Pokud nebude funkční, hrozí konec profesionálního fotbalu ve městě nad Labem a stěhování klubu.

„Ale to je pouze hypotetická možnost, město chce uvolnit prostředky, už jsme s ním jednali. Jsem optimista,“ uklidnil Kubáň fanoušky i v tomto případě.

Stejně jako Ústí nad Labem se proti rozhodnutí licenční komise odvolá k licenčnímu tribunálu i Dynamo, jemuž běží od města výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.

„O jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích, nešlo,“ uvedlo vedení Dynama v prohlášení. „V následujících dnech využijeme možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR. Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že je to v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení.“

Pokud Chrudim licenci získá, měla by dočasně hrát v Chomutově, než se na jejím stadionu postaví umělé osvětlení. Zázemí by našla pouze na zápasy, smlouvu podepsala s městem.

„My máme s Chrudimí dobře nastavené vztahy, potkávali jsme se v třetí lize,“ řekl Radek Zaťko, majitel chomutovského klubu. „Bude to přínos i pro naše fanoušky, budou mít blízko k druhé lize, můžou se podívat na profesionální soutěž. Vnímám to pozitivně. Zda to bude na dva zápasy nebo na celou sezonu, to uvidíme.“

Záleží také na tom, jak Chrudim dopadne u fotbalového „soudu“ v souvislosti se současnou sázkařskou aférou.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

