Třinečtí fotbalisté nechtějí boj o záchranu a stále shánějí posilu do útoku

Kouč si pochvaluje doplnění kádru. Ale ještě by si přál získat jednoho kvalitního útočníka. „Bohužel ten nám po odchodu Rendy Dediče do Plzně chybí,“ potvrdil Zbončák. „Jeho ztráta je pro nás obrovské oslabení, protože hru jsme měli postavenou na něm. S ním nám odešlo takových deset gólů, které budeme muset nahradit.“

V týmu je sice Václav Juřena, ale ten měl zdravotní potíže, a Lukáš Holík přišel až na poslední chvíli. „Začal s námi trénovat koncem minulého týdne. Předtím jen běhal podle individuálního plánu, který měl z Karviné,“ podotkl Martin Zbončák. „Intenzivně tak sháníme posilu do útoku. Nějaká jednání probíhají. Věřím, že to ještě tento týden dobře dopadne.“

Trenér ale odmítl, že by třinecká útočná hra v přípravě vázla. „Dali jsme čtrnáct gólů v osmi zápasech, ale samozřejmě proti nám stáli různí soupeři, v lize bude kvalita o něčem jiném.“

Snaze vyhnout se starostem o udržení odpovídá i posílení mužstva. Přišli zkušení záložníci Tomáš Jursa a Jiří Kateřiňák a už zmíněný útočník Lukáš Holík, zástupce střední generace bek Vojtěch Brak a mladí obránci Kryštof Obadal, Dominik Straňák a Marián Tandra.

Kateřiňák se do Třince vrátil po čtyřech letech, co hrál v Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem a Hradci Králové. „Zkvalitnil nám střed zálohy a vnesl do mužstva kreativitu. Doufáme, že naváže na výkony, které zde předváděl,“ uvedl na klubovém webu třinecký generální manažer Petr Hrazdílek.

Od Jursy, který přišel z Karviné, si Třinečtí slibují univerzálnost, může hrát v obraně i v záloze. „Dokáže si poradit s kterýmkoliv postem,“ potvrdil sportovní manažer Marek Čelůstka. Jak na tom Třinečtí jsou, naznačí hned první duel, v němž přivítají v sobotu od 10.15 Karvinou. „Atraktivnějšího soupeře jsme si v rámci regionu na úvod nemohli přát. Karviná je favorit, ale věřím, že předvedeme výkon, který bude stačit na nějaké body,“ uvedl Martin Zbončák.