Třinečtí a Vítkovičtí se snažili rozšířit dosavadní kádr

„Věřím, že začneme, ale jde o to, jestli se sezona dohraje,“ komentoval třinecký trenér Svatopluk Habanec nákazu koronavirem mezi prvoligovými fotbalisty. „Bojím se, že hygienikům se trochu dala moc, aby určili, zda má jít mančaft do karantény, nebo ne. To by mohlo narušit průběh soutěže. Musíme to však respektovat.“



Třinec i Vítkovice čekají nejbližší mistrovské duely doma, a to v úterý od 18.00 s Chrudimí a Žižkovem.

„Všichni jsme v očekávání, jaký dopad bude mít ta obrovská časová díra mezi minulým zápasem a tím, co nás čeká,“ řekl Habanec. „Podmínky ale máme všichni stejné. Vše směřujeme k tomu, aby náš vstup do ligy proti Chrudimi byl úspěšný – vítězný.“

Třinečtí mají za sebou tři přípravné zápasy. Po prohře ve Zlíně 1:3 a remíze s Karvinou 2:2 včera na hřišti Slovácka prohráli 0:1.

„Ve hře máme pasáže, v nichž je více nepřesností, klukům chybí větší sehranost,“ uvedl Svatopluk Habanec. „Hlavně si musíme navyknout na zápasovou kondici. Ta bude asi alfou a omegou pro všechny týmy.“ Podobně to u nadcházejících dvou utkání týdně vnímá také vítkovický trenér Ondřej Smetana.

„Největší úskalí vidím v zátěži, která se bude postupně kumulovat. A to jak fyzická, tak psychická. Pro úzký druholigový kádr to bude náročné. Ale pro hráče to je výzva. Přizpůsobíme se a uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní,“ řekl Smetana. „Bude to zápřah, ale má to i plusy. Hrát se bude rychle po sobě, takže odpadnou takové ty kondiční tréninky,“ uvedl Habanec. „To je jedna stránka. Druhá je, že v případě nějakého zranění nebo žluté karty může nastat problém.“

Třinečtí doplnili kádr o vlastní hráče z B mužstva, jenže to Vítkovice nemají. Ty našly pomoc v okolních klubech – jako amatéry získaly tři záložníky. Z Odry Petřkovice Denise Dziubu a Dominika Mládka a z béčka Baníku Ostrava Daniela Smékala.

„Máme dlouhodobě zraněného Matěje a delší dobu marodil i Russmann, ale ten po dvou měsících začíná trénovat, tak uvidíme, kdy se dostane do zápasové kondice,“ řekl Ondřej Smetana.

Přiznal, že během zimy předpokládali, že čtrnáct jarních kol s osmnácti hráči a dvěma brankáři zvládnou. „Jenže tím, že po nynější pauze budeme hrát dvakrát týdně, jsme potřebovali kádr rozšířit.“