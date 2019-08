Trenér Živanic před startem třetí ligy: Bude běhavá, ale trpět nebudeme

„Zhruba víme, do čeho jdeme. V přípravě jsme hráli s béčkem Mladé Boleslavi (0:0) a ještě nějaká další mužstva jsem viděl v přípravě. Víme, že ti hráči budou běhaví, mají motivaci se někam dostat, ale nemyslím si, že bychom tím nějak měli trpět,“ nebojí se trenér Živanic Roman Oliva.

Jeho mužstvo vstoupí do soutěžního ročníku v sobotu v 17.00, kdy se na domácím hřišti střetne s týmem FK Zbuzany, jedním z nováčků ČFL, se kterým se Živanice potkávaly v předloňské sezoně v divizi.

„Jde o technický tým, Zbuzany mají hodně kvalitních hráčů okořeněných řadou těch, kteří mají zkušenosti s nejvyšší soutěží. Jde o kvalitního fotbalového soupeře, který by nám mohl vyhovovat,“ těší se Oliva na první „mistrák“.

Jedno ostré utkání už však mají Živanice za sebou. Minulý týden v sobotu prohrály v předkole MOL Cupu na trávníku Admiry Praha 1:2...

„Ten pohár byl ošemetný. Soupeř dvakrát vystřelil a dal dva góly, to by se nám nemělo stávat. Bylo také špatně, že v prvním poločase jsme nevyužili tři loženky, a když vedeme 1:0, tak bychom se měli dostat do klidu. Teď to bylo obráceně,“ přemítá Oliva nad prohrou.

O poznání spokojenější byl však s letní přípravou svých svěřenců. Živanice sice ze čtyř utkání uspěly pouze jednou, avšak Oliva docenil hlavně tréninkové jednotky.

„Udělali jsme podle mě všechno, co jsme potřebovali. Potrénovali jsme kvalitně, akorát mě mrzí zranění Ptáčka a Spěváka. Navíc si v generálce ještě vykloubil rameno Hundák, to jsou jediné stinné věci, které mě mrzí. Jinak byla letní příprava dobrá,“ říká Oliva.

Co se týká změn v kádru, tak východočeskou kabinu opustil brankář Hrnčíř, kterému skončilo hostování z Pardubic, a odešel také obránce Košťál. Směrem do Živanic naopak přichází gólman Frydrych ze Zápů, záložník Langr z Chrudimi a další středopolař Chocholatý z druholigového Baníku Sokolov.