Litoměřicko bude bez třetí ligy. Chybělo mu tři čtvrtě milionu

„Kumulovat ztrátu na konci roku, to prostě nejde. Pokud není sezona pokrytá, nemůžeme do ní jít s omezeným rozpočtem, když hráči mají smlouvy a musíte je dodržet,“ doplnil Grund.

Ani o milion korun levnější divizi Litoměřicko nevzalo, podle Grunda to nechtěl mecenáš Martin Pýcha. Vedení tak přihlásilo krajský přebor. „Tým je rozbombardovaný, současní hráči nechtějí hrát kraj, musíme sehnat nové. Rezignoval celý výbor klubu, na konci měsíce nás čeká valná hromada,“ informoval sekretář Litoměřicka.

ČFL se oblékla do nového kabátu, po zrušení juniorské ligy se rozšířila o znovuzaložené rezervní týmy profesionálních klubů. Místo dosavadních 18 účastníků je jich nově ve 3. lize 32, rozdělených do dvou skupin. „Myslím si, že prvoligové B-týmy Sparty, Slavie, Plzně nebo na Moravě Baníku, což jsou zajímavé fotbalové značky, svou přítomností zatraktivní jakoukoli soutěž,“ řekl pro ČTK předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Nejatraktivnější trojka Sparta, Slavia, Plzeň je ve třetiligové skupině A, oba severočeské kluby naopak ve východní skupině B. Sezona startuje 10. a 11. srpna. Záložní mužstvo Teplic, vedené hlavním trenérem Jaroslavem Kolínkem, začne v Ústí nad Orlicí. A Brozany, které skončily předposlední jen díky odhlášení Viktorie Jirny, přivítají v premiéře Bohemians 1905 B.

Juniorská liga se hrála od sezony 2012/2013, soutěž bez sestupu však nesplnila očekávání a kluby si vloni odhlasovaly její zrušení.

„Od zařazení do 3. ligy si kluby slibují lepší servis i lepší podmínky pro přechod hráčů z mládežnické do dospělé kategorie. Až budoucnost ukáže, jestli se tento předpoklad naplní. Vracíme se ke schématu, které tady historicky bylo, béčka v ČFL hrála. Uvidíme, co to přinese ve srovnání s tím, když kluby působily v juniorské lize,“ poznamenal Svoboda.

Nejlepší ligové celky neskrývají výhledové ambice na postup svých béček do 2. ligy. Kluby hodlají B-týmy využívat i pro méně vytěžované hráče z áčka nebo ty, kteří se budou rozehrávat po zranění.

„B-tým primárně slouží pro potřeby A-týmu, ale naším hlavním cílem je rozvoj našich mladých hráčů. Klademe si cíle trénovat a hrát se stejnou intenzitou, náročností a herním projevem, jako nám ukazuje A-tým. Případný postup by byl strategický krok kupředu, stanovili jsme si ho do dvou let,“ sdělil pro klubový web člen slávistického vedení Jiří Bílek.

V divizní skupině B jsou čtyři severočeské kluby: Chomutov, Souš, vítěz krajského přeboru Louny a Štětí, které postoupilo až ze 4. místa, neboť Srbice a Vilémov se účasti vzdaly. Ze čtvrté nejvyšší soutěže spadl Most.