„Událost prověřují mostečtí kriminalisté jako výtržnictví, nadále probíhají úkony trestního řízení. Do současné doby nebyl nikdo obviněn,“ uvedl tiskový mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
Agresor může být v krajním případě odsouzen až na dva roky. „Spousta lidí z klubu chodí na výslechy,“ líčil sekretář jirkovského oddílu Lukáš Šístek.
Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let
Hlavní sudí, ještě středoškolák, utkání ukončil ve 27. minutě za bezbrankového stavu poté, co jej hostující kouč Rusník inzultoval. Verze napadeného hovořila o škrcení, verze útočníka o cloumání.
Disciplinárka krajského svazu mu vyměřila pětiletý zákaz působení ve fotbale, jeho otci a funkcionáři Michalovi dvouletý; i on se podílel na nepřístojnostech, kvůli nimž dorazilo na hřiště v Meziboří 12 policistů.
Oba se odvolali, ale jejich žádost měla podle vyjádření odvolací komise svazu nedostatky i přes k výzvu k jejich odstranění. „Nezaplatili ani povinný poplatek,“ řekl Pavel Národa, předseda komise, který ale o případu nerozhodoval. „Jsem s Jirkovem spjatý, tak jsem se nevyjadřoval a nechal jsem to na kolegy.“
Podle Karla Roučka, sekretáře Ústeckého krajského fotbalového svazu a prvoligového rozhodčího, je ještě jedna možnost na zvrácení trestu. „A to návrh na přezkum rozhodnutí,“ řekl k poslední instanci.
Napadený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál
Hříšníci budou moct po odpykání poloviny trestu požádat o prominutí jeho zbytku. Server iDNES.cz oslovil Lukáše Rusníka přes sociální sítě, ten však na zprávu dosud nereagoval. Vyjadřovat se nechce ani napadený Svoboda. Když ho fotbalová asociace pozvala na prohlídku svého svého sídla a na seminář elitních rozhodčí, řekl, že se soudcováním nekončí.
„Mám práci rozhodčího rád, chci na sobě dál makat, a přestože mě potkala hodně negativní zkušenost, určitě budu s pískáním pokračovat.“