Fotbalisty Táborska převezme bývalý asistent Golubevs

I ve srovnání s loňskem musíte být spokojení po podzimu, ne?

Ano, i když na prémie pro hráče a realizační týmy jsem po podzimu vypsal 24 bodů. Chtěli jsme nahrát teď co nejvíc, abychom měli klidné jaro a mohli dát ještě víc prostoru mladým hráčům. Víme, že na záchranu bude třeba něco málo přes 30 bodů. Některé zápasy jsme nedotáhli i kvůli nezkušenosti mužstva. Važme si ale bodů, které máme.

Josef Holub

Od sestupových pozic vás nyní dělí 12 bodů, od těch pro baráž o postup výš ale jen šest.

Rád bych fanouškům dopřál baráž, ale jsem pragmatik a koukám spíš dolů. Druhá liga je hodně vyrovnaná a týmy dole určitě posílí, protože nikdo nechce spadnout. Někdy v půlce října mi hlavou proběhla myšlenka na baráž, ale když jsme měli možnost se tam opravdu dotáhnout, tak se nám utkání nepovedlo.

Dařilo se vám zapracovat do sestavy další mladíky. Překvapil ale také Jakub Matoušek zapůjčený z Českých Budějovic, že?

Měli jsme obavy, jak bude vypadat hráč z divize, který přichází na testy do druhé ligy. Ale Kuba správně šanci chytil a je pro nás až neskutečné, do kolika příležitostí se v zápase dokáže dostat. Má velký potenciál a pomáhá mu, jak je nastavená kabina vedená Kubou Navrátilem. Měl raketový start, pak ho přibrzdilo zranění. Jsme domluvení s Dynamem, že u nás bude hostovat i na jaře.

Když jste zmiňoval kapitána Navrátila, nečeká ho ve 37 letech poslední jaro?

Já jsem asi jediný v klubu, který už mu dva roky končí kariéru a přeju si, aby byl se mnou v kanceláři. Ostatní naopak tvrdí, že musí ještě hrát. Je to velký lídr. I v jeho věku má velkou kvalitu a ze hřiště ho ve druhé lize nikdo nevytlačí.

Rok 2021 se vám vyvedl skvěle. Nebojíte se toho, co přinese avizovaná změna trenéra po konci Miloslava Brožka?

Věřím, že ne. Filozofie klubu se nemění, akorát ji musí ctít i nový trenér. Je na nás jako na vedení, jak kádr udržíme nebo posílíme. Důležití jsou hlavně hráči a jejich kvalita. Ta je u většiny minimálně druholigová, u některých se blíží první lize. Dál budeme zkoušet nadějné cizince, dávat šanci našim mladým hráčům a opírat se o silné jádro, na tom se nic nemění.

Už víte, kdo Brožka vystřídá?

Měl by to být jeho dosavadní asistent Sergejs Golubevs. Pracovali spolu rok a půl, zná prostředí a měl by navázat na jeho práci. Navíc už se v pohodě domluví česky. Byla to naše první volba, i když kandidátů jsme měli víc.

Nevychovávali jste si ho jako budoucí náhradu?

Snažím se ve fotbale vždy myslet o tři tahy dopředu, takže to tak je. Pan Brožek byl úspěšný trenér a byla otázka času, kdy po něm někdo sáhne. My jsme skromný klub a všem říkám, že u nás se všichni mohou ukázat, aby si pořádně vydělali jinde. To platí i pro trenéry.

Po přesunu Miloslava Brožka do Slavie bude spolupráce obou klubů ještě intenzivnější?

Může to tak být. Víme o sobě, Slavia nás a naše hráče sleduje. Máme podobné pohledy na fotbal a budeme rádi, když si k nám nejlepší české kluby budou sahat pro hráče, které připravíme.

O které vaše fotbalisty je teď největší zájem?

Zájem bude o brankáře Šimona Pecháčka. Ve 21 letech je perspektivní, na podzim vychytal šest nul. Náš klub přerostl, stejně jako Jiří Boula, který míří do Baníku Ostrava. U nás už jen hostoval. Skvělé služby odvádí Luboš Tusjak, kluby sledují i 19letého Marka Ichu. Na stole teď žádná nabídka neleží, rozjede se to, až se dohraje podzim v první lize. Naopak třeba Stephano Almeida u nás nejspíš zůstane.

Hostují u vás hráči z Budějovic nebo z Ostravy, vy naopak pouštíte hráče do třetiligového Písku. Je to fungující spolupráce?

Určitě a jsme za ni rádi. S Dynamem řešíme různé hráče, jejich vytížení a další aspekty, jestli by to mělo pro všechny strany efekt. Teď jsou u nás Matoušek s Milošem Kopečným, v Dynamu od nás hostuje Emmanuel Tolno. Do Písku jsme poslali Patrika Schramhausera, který se nám teď vrací vyhraný a sebevědomý. Takhle by to v kraji mělo fungovat, všichni si uvědomujeme svoji pozici.

Zimní přípravu zahájíte na začátku ledna?

Setkáme se ještě tuto sobotu, v týdenním bloku nás čekají dva přípravné zápasy. Vyzkoušíme hráče, kteří přijdou na testy. Hned na začátku ledna zahájíme přípravu. Čeká nás třeba zimní Tipsport cup.

S čím půjdete do jara?

Chceme ho dobře začít, pak můžeme dávat další šance našim mladým hráčům. Na podzim jsme jich zapojili pět. Důležité pro nás bude také to, abychom se umístili s dorostem U19 do 8. místa a zvládli jsme změnu systému soutěží. Proto hledáme nového šéftrenéra dorostu místo Kamila Tobiáše a chceme také posílit kádr