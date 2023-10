Paradoxní, že se mě snaží pošpinit Berbr, reaguje Fousek na jeho slova ze soudu

Berbr ve středu ve zhruba půlhodinovém proslovu řekl, že Fousek není schopen udělat jakékoliv rozhodnutí a že u soudu lhal nejvíc z dosud vyslechnutých svědků.

„Dost často mám pocit, že se tady hledí na fotbal za mě jako na nemocný a na fotbal nyní jako na správný. Já to tak nevidím,“ řekl Berbr a vyjmenoval několik sporných momentů první ligy z letoška.

„Jeho kritiku naopak vnímám jako kompliment, že asociace pracuje jiným způsobem, než je jeho představa,“ kontroval ve čtvrtečním vyjádření Fousek.

„Svoje názorové oponenty koneckonců Berbr vždycky dehonestoval.“

Fotbalová asociace je v kauze, do které je zapletený i její bývalý místopředseda, vedená jako poškozená strana. Berbr je obžalován z korupce a ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020 a ze zpronevěry finančních prostředků Plzeňského krajského fotbalového svazu.

„I otevření takovýchto případů vedlo český fotbal k reformnímu procesu a zvolení nového vedení v čele s Petrem Fouskem v roce 2021,“ napsal svaz na svém webu.

„Respektujeme, když si někdo myslí, že změny mohly být rychlejší nebo razantnější, ale slova o neakčnosti, nerozhodnosti nebo dokonce hnití asociace považujeme za urážku svazu, předsedy, všech kolegů a celého fotbalového hnutí. Máme za sebou dobrou práci, i když se někdy něco také nepovedlo. Nikdy ale nebudeme pracovat stylem jako v kauzách ‚Šváb‘ nebo ‚Dezinfekce‘,“ zdůraznil místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek (vlevo) čeká na přelíčení u plzeňského soudu, kam byl předvolán jako svědek v kauze korupce.

Fousek u soudu vypovídal už minulý týden a mimo jiné řekl, že dnešní FAČR je demokratičtější a že Berbr byl vždy znám tím, že tíhl k dominantnímu způsobu řízení a upřednostňoval věci příliš nediskutovat v orgánech, ale přicházet s konkrétními řešeními.

„Demokracie je slovo, za které Petr Fousek schovává svou neschopnost. Našel jsem si takové slovo - decidofobie - to je, když se člověk děsí špatného rozhodnutí a jak je ochromený k provedení jakéhokoliv rozhodnutí, často rozhodnutí odkládá. To je typický současný předseda, kdyby mohl, tak by všechny problémy nechal vyhnít,“ prohlásil ve středu Berbr.

„Necítím potřebu se dramaticky obhajovat právě po Berbrových slovech. Zatímco já jsem dostal český fotbal po mnoha letech do výkonného výboru UEFA, on sedí na lavici obžalovaných u soudu,“ dodal Fousek.

Ve středu v Plzni skončila říjnová jednání, soud bude pokračovat 20. listopadu.