Šumberu čeká derby i za Líšeň. Ostré to nevadí, hlásí

Další setkání, krátké, ale intenzivní, ho čeká dnes. Coby posila Líšně přijede na známá místa k brněnskému derby.

„Už za dob, kdy na Zbrojovku chodil můj taťka jako divák, bylo hrát za ni čest. Tak jsem k tomu i já vždycky přistupoval. Teď jsme v Líšni všichni nahecovaní na zápas, věřím, že to bude vybičované a atraktivní. Na obou stranách jsou hráči jako já, že prošli oběma kluby. Musíme oba tyto úseky svých kariér vzít s pokorou, být za ně vděční a s plnou vervou si to rozdat na hřišti,“ hlásí jedenatřicetiletý Šumbera před očekávanou bitvou. Začíná se v 17 hodin v přímém přenosu ČT3.

Pevné kořeny má i v Líšni. Dokud ještě hrávala nižší soutěže a fungovala jako nepsaná farma Zbrojovky, chodil jí pomáhat a nabírat herní vytížení.

„Poznal jsem tam spoustu dobrých lidí, s nimiž jsem zůstal v kontaktu, a teď jsem zase tady,“ rekapituluje.

Brněnská druholigová derby zná ze Zbrojovky; na to první v Králově Poli přišlo 8 122 fanoušků, to druhé v Líšni se vyznačovalo velkou tvrdostí ze strany domácích amatérů. Hostující favorit to tehdy nesl nelibě, jelikož měl s outsiderem potíže a málem ztratil body nutně potřebné v honbě za čelem tabulky.

„S plným nasazením to musí být hrané vždy. Tehdy nás (Zbrojovku) pokopal každý, jen v Líšni to bylo víc vidět a bylo to propírané,“ vybavuje si Šumbera zápas z roku 2020. Zbrojovka ho vyhrála, stejně jako obě dvě další druholigová derby. Právě to vyhecované položilo základ k nové rivalitě.

Před tím dnešním je postavení obou rivalů jiné než dřív. O špičku jde oběma, přičemž Zbrojovka má na čele 2. ligy dvanáctibodový náskok a Líšeň usiluje o barážové příčky. „Nemám problém s tím, když je zápas ostrý, pokud to zůstane fér. Doufám, že opět přijde hodně lidí. Derby může být i vzorem pro mládež tady v Brně,“ uvědomuje si záložník Líšně, hrající uprostřed středové řady.

Hraní za Zbrojovku se promítlo i do jeho odchodu na zatím jedinou zahraniční štaci. Kouč Šustr si ho vzal do slovenské Senice. Na to ale Šumbera bude vzpomínat s rozporuplnými dojmy. V Senici se sice hrálo v lepším středu tabulky, ale taky za obrovských finančních potíží bez výplat.

„To, co jsme tam předvedli, jde z velké části za Šustrem. Fungovali jsme jako parta, byli jsme k sobě otevření a upřímní a trenér v tom byl s námi. Vždycky jsme se domluvili, jestli chceme hrát následující zápas, my jsme řekli ano a zapnuli jsme. A tak jsme se bavili týden co týden. Kdybychom ty zápasy odchodili, tak uškodíme jen sami sobě, my jsme se z vlastní vůle rozhodli to dohrát a vyhrávali jsme,“ vypráví o nelehké době rodák ze Zlína.

Přesto mu nakonec letos v lednu došla trpělivost a podal v Senici výpověď. Existenční potíže ho přinutily ohlížet se jinde.

„Pavel Šustr je za mě velká osobnost Zbrojovky. Je to trenér, který by podle mě měl být v českém fotbale a nejlépe v lize. Kdyby se mu naskytla příležitost, tak věřím, že i v Brně, kde byl člověkem na svém místě,“ uvažuje bývalý Šustrův svěřenec.