Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci

Rodák ze zapadlé moravské vísky vyšel z načančané vily na Kanárských ostrovech, kde se před televizními kamerami fešáci jako on párují s atraktivními dívkami, jako jiný člověk. „Myslel jsem si, že jsem král světa, a podle toho jsem se bohužel také choval.“
Do roka z hrušky spadl, masku floutka zahodil a dere se za svým snem. V belgickém Charleroi ho vyhlásili hráčem přípravného zápasu se slavným Olympiquem Marseille, teď si ho vzal pod křídla trenér Pavel Horváth. Působí sympaticky, usměvavě, ochotně, soustředěně. A vzdal se vysokých příjmů z Instagramu, kde má přes sto tisíc sledujících, jen kvůli svému velkému cíli. „Přerušil jsem spolupráce, aby si lidi nemysleli, že jsem influencer. Vzdal jsem se peněz, abych pracoval na svém snu dělat fotbal na profesionální úrovni,“ líčí v upřímné zpovědi.
V reality show jste byl v roce 2022. To si vás ještě lidi pamatují?
Asi to bylo výrazné.
Trápí vás to?
Mám trochu vnitřní boj. Neustále se s tím rvu, mrzí mě to. Snažím se dělat svoji práci, fotbal, a být souzený za něj. Chápu, že to nejde tolik vidět, protože jsem zase ve trojce. Ve třetí lize. Ale Love Island mi přijde už unavené téma, nechci se k němu ani vracet.
Ta meta je pro mě spíš zahraničí, české prostředí mě pořád moc nebere. V cizině jsem se cítil líp.