Gabriel: Korupce? Ve 3. lize je to desetkrát horší. Sázkařská mafie se nelekne

„Ve třetí lize je to ještě desetkrát horší než ve druhé, až se musím smát. Není na ni tak vidět, tam je to podle mě úplně běžná věc,“ tvrdí dlouholetý funkcionář.
Korupci prý nevymýtí ani nynější razie. „Někteří se zaleknou, ale sázková mafie určitě ne. Velcí hráči jsou v cizině. V Asii se sází na to, že hraje dorost Varnsdorfu s Hrádkem, to není normální!“ nechápe Gabriel.
Jeho klub má být jednou z obětí aféry, v roce 2023 měl sudí Petřík za úplatek zařídit výhru Opavy nad tehdy druholigovým Slovanem. Varnsdorf v minulé sezoně sestoupil.
Vzpomínáte si na ten zápas, do 87. minuty jste vedli 1:0, v závěru Opava dvěma góly otočila skóre a slavila záchranu.
Na to se nedá zapomenout, když vás sudí takhle podtrhne! Tlačil je, až je dotlačil. Nepustil nás ven z vápna.
Cítíte zadostiučinění, když to teď vyplulo na povrch?
Ani ne. Já už toho zažil tolik. Tohle jen další pokračování, ukázali na jeden zápas, ale bylo toho mnohem víc. Vůbec mě nepřekvapuje, že se ta kauza rozjela.
Je to pořád běžná věc v českém fotbale?
Co teď vidím, tak ve třetí lize určitě. Nevím, jestli je to víc kvůli sázení, nebo aby měl někdo příspěvek na život, ale je to tam stoprocentně horší než ve druhé lize. Stačí se na to podívat normálníma očima a zjistíte, že tam je levá. Bylo to i ve druhé lize, ale tam si rozhodčí z toho nedovolil udělat až takový masakr.
Proč má zrovna fotbal tolik kauz? Poučí se někdy?
Každý si myslí, že zrovna on je nedotknutelný, že je tak chytrý, že to oblbne. Ale ono to nejde, vždy to časem musí prasknout. Protože ono to není normální. Kdyby jednou přišel pořádný trest… Tenkrát po našem zápase v Opavě měl někdo přijít a říct: Opava z druhé ligy ven, kontumace 0:3. A šéfovi Opavy, co to tam dirigoval, dát pět let natvrdo a nazdar! Jenže ono se pořád nic nedělo.
Teď je obviněno skoro pět desítek hráčů i kluby.
To je hrozné! Ale je dobře, že to svaz dlouhodobě sleduje, že zřídili odbor, který proti nekalostem bojuje. Vyplouvají zápasy, které by mohly být ovlivněné. Já bych ještě víc pracoval třeba s delegáty. To jsou většinou starší pánové, často bývalí rozhodčí. Měl by tam být někdo mladší, kdo fotbalu rozumí a pozná, že se něco děje. Vždyť je to vidět!
Jak nekalostem zamezit?
Jedině zákazem sázek, ale zase budou černé sázky. Je to složité, oni oblbují děti, mladé kluky, kterým slíbí pětikorunu. Oni jsou rádi, že mají na eskymo, ale mafiáni z toho mají miliony.
Tresty by měly být exemplární?
Měly by přijít. Třeba rozhodčí Býma je v tom už kolik let… Etická komise pořád něco řeší, ale kde nic tu nic.
Poškodí to fotbal? Čekáte odliv sponzorů?
Zvlášť v situaci, která panuje ve světě, se to může stát. A budeme říkat, že to je kvůli sportu. A třeba to bude kvůli ekonomice.
I váš bývalý hráč Filip Firbacher se do sázek zamotal, byť jen přeposlanou zprávou a při působení v jiném klubu. Jak jste to bral?
Já ho sledoval od 17 let, byl to talent, věřil jsem, že se někde prosadí. Ani Zdeno Frťala ho nedokázal zvládnout po mentální stránce. Ale postavil se k tomu čelem, začal pak dělat osvětu.
Aféra vypukla těsně před baráží o mistrovství světa, není to nešťastné?
Nelíbí se mi to. Nevím, jestli to bylo úmyslně nebo jde o shodu náhod. Hráče to asi nerozhodí, ani tým okolo národního mančaftu, ale spíš pohled v Česku celkově na fotbal. Co kdyby se postup nepodařil? Všichni budou říkat, vždyť oni prodávají zápasy! Bude se to svádět, že nevychováme hráče, že jsou všichni podvodníci. Padesát obviněných, to je tragédie. Měli počkat po baráži, ten týden už nehrál roli.
Jaká je situace ve Varnsdorfu po sestupu? Jednáte s ukrajinskými investory.
Struktura je pořád stejná, musíme rozhodnout do 30. června. Buď to zůstane české, nebo to převezmou cizinci. Třetí varianta je, že skončí dospělý fotbal. Může se tu dělat jen mládež, ta se z dotací a příspěvku od sponzorů dá provozovat docela slušně. A nebo se může stát, že bude áčko hrát divizi. Vždyť co, je Varnsdorf nějaké velkoměsto?
Z džungle ven? Kdepak, český fotbal dál bloudí mezi korupčními liánami. Ještě než vypukla nynější sázkařská aféra, Teplice neobvykle ostře psaly na klubovém webu o víkendovém utkání třetiligového béčka v Ústí nad Orlicí. „Skláři prohráli v zápase, který jim nebylo dovoleno vyhrát,“ zněl nadpis.
Rezerva ligového týmu padla 0:1 a referát se nesl v temném duchu. Stálo v něm, že hlavní roli nesehráli střelci, ale muž s píšťalkou. Tedy Jakub Doubrava. Že hosty zkrápěla po většinu utkání pachuť nespravedlnosti. Že nastavený metr nebyl pro oba týmy stejný a hosté byli trestáni i za pouhý stín kontaktu. Že hrát proti přesile je těžké.
Když teplický Svatek mohl skórovat, těsně před tím, než míč překročil brankovou čáru, sudí odpískal útočný faul střelce. Záznam utkání potvrdil, že domácího Chlebouna atakoval do oblasti bederní páteře spoluhráč Akumagoa. Svatek v souboji vůbec nebyl. „Sudí měl o inkriminované situaci přehled, celá se totiž odehrála přímo před ním. V tu chvíli bylo jasno: utkání v Ústí nad Orlicí nebude možné vyhrát. Scénář byl napsán dříve, než hráči vyběhli na trávník,“ trvají si Teplice na svém.
Jejich trenér Admir Ljevakovič konstatoval: „Je to věc Ústí nad Orlicí, my máme svou cestu, jak chceme sbírat body. Věděli jsme, co nás čeká, kam jedeme, atmosféra na jejich stadionu je vždy náročná. Ke konkrétním momentům se nechci příliš vracet. Myslel jsem si, že tyhle doby už jsou pryč, ale je to pořád stejné. Je škoda, že jezdíme s mladými kluky, kteří se chtějí fotbalově posouvat, přes celou republiku a pak se nehraje fotbal.“
Předseda ústeckoorlického klubu Roman Langer pro iSport řekl, že teplické reakci nerozumí a možná až na dvě situace nezaznamenal nic neobvyklého.
Teplice však poukázaly i na neodpískanou penaltu a neudělenou červenou kartu za faul na kapitána Vachouška, který měl roztrženou stulpnu a krvavý šrám na noze. Obě inkriminované situace v neprospěch sklářů ukazuje záznam střetnutí – první v čase 1:15:35, druhou v 1:38:57.
„Zápas byl smutnou připomínkou toho, že i v éře moderních technologií a on-line přenosů nižších soutěží může lidský faktor – ať už jde o nekompetenci, nebo úmysl – zcela zničit ducha hry,“ stěžují si Teplice. „Hosté neodjeli poraženi soupeřem, ale systémem, ve kterém pravidla platila jen pro někoho. Rozhodčí se pohyboval po trávníku s jistotou dvanáctého hráče domácích, který přesně ví, kdy má přihrát faul nebo kdy vystřelit kartu.“