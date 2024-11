Ze sudího táhl alkohol, šílí Dynamo. Nesmysl, omluvte se! reaguje Chomutov

„Ani tolik mě netrápí výsledek jako celkový projev… Každý si tady musí sáhnout do svědomí, myslím tím někoho, kdo tu hru řídí,“ začal Sladký, který v 67. minutě dostal žlutou kartu. „Aby rozhodčí na straně nebyl ani schopný se udržet na své polovině, protože ji asi nevidí… Kluci potvrdí, že nebyli úplně ve stavu, v jakém měli být připravení.“

Jako hlavní utkání pískal Karel Hanousek, který v roli čtvrtého sudího figuroval už i v nejvyšší soutěži. Na čarách mu asistovali Lubomír Řeháček s Josefem Šůmou.

„Nezažil jsem v kariéře zápas, že by z rozhodčího táhl alkohol. V prvním poločase pískl faul, hráč řekne, že žádný faul nebyl, že uklouzl, ale on to nechá,“ nechápal Skalák, který se několik let živil fotbalem v Anglii a ještě letos byl v ligovém kádru Dynama, než ho vedení přeřadilo do rezervy. „Je mi z rozhodčích smutno, pokazilo to celý zápas. Ani někteří hráči Chomutova z toho neměli radost. Klobouk dolů před námi, jak jsme utkání zvládli. Bál jsem se, aby někomu neujely nervy a nedošlo k surovému zákroku.“

Majitele chomutovského klubu Radka Zaťka ovšem slova hostů nadzvedla. „Za nás je totální nesmysl, co pánové vyprávějí. Nás jako klub i mě konkrétně to urazilo, neztotožňujeme se s tím. Kdyby tam bylo něco špatně, ani bychom tu tiskovku ven nedávali,“ tvrdil Zaťko.

Pošpinili náš klub, vadí Smolovi „Jak mám posoudit, jestli je někdo ožralý? Já nic takového neviděl, ani mě to během utkání nenapadlo. Aby tohle někdo vypouštěl po zápase z pusy, to mi vadí. Jsem znechucený, co hosté po utkání předvedli na tiskovce. Cítím z nich frustraci z konce zápasu a penalty. Není z videa dohledatelné, jestli šlo o ruku, koukal jsem na to milionkrát a v záběru stojí hráč. Stěžují si, že měla být jasná penalta na Skaláka, já říkám, že jasná žlutá karta za simulování. Po zápase začali dělat scény, křičet, že zavolají policii. Jejich výroky poškodily náš klub, nelíbí se mi to. Vyvodíme z toho důsledky, Chomutov to pošpinilo.“ Tomáš Smola, trenér FC Chomutov

Podle něj rozhodčí byli v naprostém pořádku. „Zvažujeme, že záznam předáme odborným komisím, etické a disciplinární, ať si udělají obrázek sami, jak se chovali pan Skalák s panem Sladkým,“ nadhodil vlastník Chomutova. „Chtějí vychovávat mladé kluky, ale pan Skalák filmuje penaltu a skáče tam jak do rybníka. A pak na tiskovce předvedou tohle? Za 90 minut nevystřelí na bránu a svádí to na rozhodčí, kteří se nemají jak bránit, že byli údajně ožralí… Nic tomu nenasvědčovalo, že by byli pod vlivem, není důkaz. Měli by se veřejně omluvit!“

Utkání rozhodla penalta z 86. minuty, kterou proměnil Doleček, ale Sladkého rozhodili víc rozhodčí. „Já to skousnu, Skali taky, ale některým klukům je dvacet let. To je hanba! Jak máme učit skvělé kluky hrát fotbal, když se tady dějí takové věci. To je něco strašného,“ spílal trenér Českých Budějovic B. „Každý ať se podívá na video, je to něco hrozného.“

Podle webu iSport.cz hosté chtěli zavolat policii, aby u rozhodčích provedla test na alkohol, jenže takový pokyn může vydat pouze hlavní pořadatel zápasu. Zaťko zdůraznil: „My se tomu nebránili vůbec, rozhodčí taky ne. Oni zavolali policajty, ale ti nedorazili, protože se nic nestalo.“ Dynamo čeká na záznam utkání a pak zváží, zda podá oficiální protest na výkon a chování sudích.

Čeští rozhodčí už průšvihy s alkoholem měli. Loni v srpnu byli sudí Pavel Orel a Adam Horák vyřazeni z listiny pro profesionální fotbalové soutěže poté, co měli před zápasem v Konferenční lize v Rize pít alkohol. Orel vysvětloval, že si dal jen jedno pivo v hotelu před obědem. Ještě větší skandál ztropili rozhodčí ligového zápasu Příbram – Slavia z května 2016. Čtvrtý sudí Marek Pilný byl namol a neudržel se na nohou, brankový sudí Jiří Jech se během utkání přímo u hřiště vymočil.