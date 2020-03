S novým trenérem i kapitánem. Prostějov chce bavit

„Chceme rychle nasbírat body a v tabulce poskočit nahoru. Předvádět atraktivní hru, která přivede diváky na stadion. Nejsme bezprostředně ohrožení sestupem, přesto potřebujeme vyhrávat,“ říká předseda klubu František Jura. Podle něj tomu odpovídala aktivita na přestupovém poli v zimní přestávce. Z Frýdku–Místku přišel obránce Daniel Bialek, záložník Bronislav Stáňa z Opavy a univerzál Michal Stříž z Vítkovic. V týmu naopak už není záložník Marek Střeštík a také obránce Jan Kotouč, kterému skončilo hostování z olomoucké Sigmy. Ze zdravotních důvodů ukončil kariéru zkušený Tomáš Janíček.



„S kádrem jsem spokojený. Je podle mých představ. Posily se vybíraly i s ohledem na budoucnost. Jedná se o fotbalisty, kteří se můžou v Prostějově nadále rozvíjet,“ komentuje sestavu kouč Šustr, který si zakládá na poctivém přístupu všech fotbalistů. „Rvát se o každý míč a při jakékoli příležitosti rychle přecházet do útoku. Dominovat na míči a zapojit do zakončení co největší počet hráčů,“ vysvětluje své představy o hře trenér, který po podzimu nahradil Oldřicha Machalu. V přípravě tým několikrát překvapil. Dokázal například porazit Sigmu. „Někdy se nám docela dařilo. Cítím, že hráči nový styl dostávají pod kůži,“ těší Šustra, který si ani nelámal hlavu z remízy 2:2 s Blanskem v generálce na začátek jarní části. „Alespoň víme, na čem je třeba zapracovat.“

Bývalý reprezentant Polák pásku převzal od Karla Kroupy. „Trenér si přál mít kapitána ve středu hřiště. Nemám s tím problém, přestože se raději soustředím pouze na sebe. Moje role se jinak nezmění. Během zápasu stejně o pásce na ruce ani nevíte,“ poznamenal k nové funkci Polák. K žádné změně nedojde ani v kabině, kde mají opory velké slovo. „Oba plní roli mé pravé ruky v kabině. O Honzovi vím, že z prostředku hřiště umí tým řídit. Proto bude mít pásku,“ říká Šustr.

První zápas Prostějov odehraje zítra v domácím prostředí; od 14.30 vyzve Ústí nad Labem. Hanáci věří, že odstartují vítězně. „Když se povede úvod, sebevědomí naroste,“ připomíná kapitán Polák.