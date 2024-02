Balcárkův ostrý řez: Zavadila odvolal v přípravě, Prostějov má zachránit Kučera

Nezvykle v zimní přípravě, pár týdnů po nástupu do nové funkce, kam povýšil z lavičky třetiligového Uničova. Balcárek na přivítanou učinil ostrý řez, který se jen tak nevidí. Padáka dal i Zavadilovým pobočníkům – zkušenému Josefu Mazurovi a trenérovi brankářů Dušanu Melichárkovi.

Oficiální důvod? Balcárek nenašel se Zavadilem stejnou vizi, herní plán, který měl poslední Prostějov udržet ve druhé lize. A tak se s ním rozloučil. Údajně se mu nezamlouvalo například rozestavení se třemi obránci. Zavadil kyselý konec zatím odmítl komentovat.

Vyjádřil se však pro MF DNES šéf klubu František Jura, který dal Balcárkovi velké kompetence, neboť sám jako prostějovský primátor nemůže fotbalu věnovat tolik času, kolik vyžaduje.

„O změně rozhodl sportovní manažer Jiří Balcárek, který po svém příchodu dostal patřičné kompetence. Jednoznačným cílem je záchrana. Nebyla tam oboustranná shoda na herním projevu, kterým by se nám to mělo podařit. Kvůli tomu přišla změna realizačního týmu, což je právě v kompetenci vedení sportovního úseku. To má hlavní zodpovědnost za budoucí výsledky,“ řekl Jura.

Momentka ze zápasu Prostějov - Dukla

Úterní trénink Prostějova už vedl Radim Kučera, který naposledy působil jako asistent Radoslava Látala v polské Termalici do loňského června. V lize trénoval Ostravu nebo Teplice a jako hráč to legenda Sigmy dotáhl až do bundesligy v Bielefeldu.

Prostějov sáhl k trenérské změně podruhé v sezoně. Mazura se Zavadilem po osmém kole nahradili Michala Šmardu a v dalších osmi ligových utkáních měli s týmem bilanci tří výher a pěti porážek.

Hanáci, kteří kvůli stavbě stadionu hrají své zápasy v holickém azylu, ztrácí bod na čtrnáctý Varnsdorf a dva body ho dělí od dvanáctého béčka Sparty, na jehož hřišti 3. března zahájí jarní část sezony. „Byla by škoda mít nový stadion a spadnout. Beru to jako výzvu. Hraje se o hodně,“ uvědomuje si Kučera. „Budeme se snažit dostat dva týmy pod sebe.“

Bez ohledu na společnou herní vizi jej čeká s Balcárkem šichta.

A Zavadil nejspíš do třetice s Balcárkem už spolupracovat nebude, i když ve fotbale nikdy nevíte.