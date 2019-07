Prostějov začal sezonu těsnou výhrou. Dohrávali jsme na krev, řekl kouč

„Modlil jsem se, ať ji chytí. Remíza by pro nás byla krutá, protože jsme byli výrazně lepší. Naštěstí se to povedlo, protože bychom asi nebyli schopní dát ještě jeden gól,“ oddechl si kouč Prostějova Oldřich Machala.

Domácí byli lepší, Vyšehrad měl ovšem v sestavě brankáře Martina Otáhala a ten lapil například Kotoučovu hlavičku ze dvou metrů hned na začátku duelu. Podobně si poradil i s gólovým pokusem Lutonského a v závěru poločasu vytlačil na roh dělovku Koudelky. „Tolik šancí jsme snad ještě ve druhé lize neměli,“ řekl Machala.

Marné dobývání vyšehradské branky pokračovalo i po přestávce. Mezi střelce se mohl zapsat Lutonský, Sus, Koudelka nebo střídající Šteigl. Ani jedna střela však nenašla cestu do sítě, proto přišla dramatická koncovka. „Dohrávali jsme to na krev, měli jsme tam zraněné hráče, ale zvládli jsme to a takové utkání nám pomůže,“ míní trenér Prostějova, který nemohl využít čtyři hráče.

Rolince a Střeštíka zadržely administrativní průtahy při dotažení přestupu, naštípnutá zánártní kůstka vyřadila Poláka a Píchal chyběl kvůli startu na mistrovství Evropy do 19 let. „První dva budou v dalším kole připraveni,“ uvedl Machala, jehož tým přivítá ve 2. kole Vlašim.