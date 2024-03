Prostějov vstupuje do boje o záchranu, čeká ho šichta se Spartou

„Béčko kopíruje hru Áčka z pohledu rozestavení, presinku, kombinací a automatismů. To skloubení systémů v kombinaci s dravým mládím je opravdu hodně nepříjemné a čeká nás vážně pořádná šichta,“ předpokládá těžký zápas trenér Prostějova Radim Kučera. „Ale každý tým má nějaké slabiny. Máme připravené varianty, jak je využít,“ dodal kouč, který soupeře viděl naživo během přípravy.

Kučera přišel k týmu pět týdnů před startem jara, rychle musel poznat kádr a zabudovat posily, které přicházely ještě ve druhé polovině února. „Škoda, že třeba Jan Štěrba a Jaroslav Harušťák nepřišli dřív, bylo by to lepší. Na druhou stranu jsem rád, že se je vůbec podařilo přivést a mám kam sáhnout,“ bere realitu s nadhledem bývalý špičkový obránce, podle něhož se tým dobře doplnil. „K rychlostním a technicky dobře vybaveným typům jsme chtěli přivést dravce, kteří to strhnou, bojovníky. Skloubit tým abychom měli nějakou výšku, sílu do soubojů, rychlost i techniku. Myslím, že se to povedlo dát dohromady, teď jde o to trefit základní sestavu a dobře to nastartovat,“ přeje si Kučera.

Prostějov v první části sezony pouze sedmkrát bodovat a jen čtyřikrát zvítězil. V tabulce je poslední s patnácti body a bude se prát o udržení. Kabina cítí, že není kam couvnout. „Jsme poslední, musíme týmy přeskakovat. Soutěž je každý rok těžší, bude to boj. Zažili jsme to loni, když jsme soutěž uhájili až v posledním kole,“ uvědomuje si zkušený záložník Jak Koudelka. „Já věřím, že kádr máme natolik silný, abychom se zachránili. Všichni víme, že se hraje o budoucnost celého klubu. Zvládnout to prostě musíme. Já vím, že je to fotbal, ale v hlavách máme, že cíl je záchrana a přes to prostě nejede vlak,“ přibližuje nastavení hráčů Koudelka.