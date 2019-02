Nejzvučnější posilou Lutonský. Prostějov zbrojí na boj o záchranu

„Od vedení Zbrojovky jsem dostal signál, že už o mě nemají zájem. Z několika variant jsem si nakonec vybral přestup do Jablonce s tím, že jarní sezonu strávím na hostování v Prostějově,“ popsal přestupovou anabázi Lutonský. „Doufám, že v Prostějově nastoupím do co nejvíce zápasů, pomohu Prostějovu a Prostějov pomůže mně, abych se dostal do optimální herní pohody a výkonnosti. V létě bych měl jít na přípravu do Jablonce,“ dodal.

V záloze nastupuje také nadějný rychlík Rostislav Baďura z Olomouce, zatím bojuje o své místo v sestavě. „U Lutonského je patrná kvalita, je rychlý, dravý, je to levák, tam je to jasné, tady jsme, myslím, nesáhli špatně. Baďura je také rychlostně velmi dobře vybavený hráč,“ řekl o středových fotbalistech trenér Oldřich Machala.

Ke změně došlo také na postu brankáře. Na hostování do třetí ligy se chystá Filip Jícha, do kabiny naopak dorazil Filip Mucha. Odchovanec olomouckého fotbalu počítá s tím, že začne na střídačce. „Nějak začít se musí. Pozice dvojky je jistě nevděčná, každý brankář chce chytat. Musím prostě trénovat tak, abych trenérům dokázal, že mohu do druholigového zápasu naskočit,“ je smířený se svou startovací pozicí Mucha.

Posilou do útoku je dvaadvacetiletý Slovinec Žan Nikolić, odchovanec Koperu, který naposledy hrál za druholigový Jadran Dekani. „Na podzim dal devět branek. Musí se zlepšit kondičně, pak může být prospěšný,“ odhaduje Machala.

Kromě Jíchy z prostějovské kabiny odešel na půlroční hostování do Vyškova Tomáš Langer a dres změnil také Lukáš Hapal, jenž po roce a půl přestoupil do Třince.

Prostějov zatím odehrál čtyři přípravné zápasy. V Tipsport lize porazil 2:1 Prešov, prohrál s ostravským Baníkem 0:2 a Popradem 0:1. Naposledy se představil v Opavě. Slezané zvítězili 3:1, přestože hosté v poločase drželi nerozhodný výsledek. „Ve čtyřech zápasech jsme dali pouze dvě branky. Je zřejmé, kde máme problém. Potřebujeme zlepšit koncovku. Do šancí se dostáváme, musíme je ale proměnit,“ uvědomuje si potíže v přípravě Machala.